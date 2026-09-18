FC Dallas vs. Austin FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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FC Dallas recibe a Austin FC en la jornada 27 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre FC Dallas y Austin FC correspondiente a la jornada 27 de la MLS se disputará este sábado 19 de septiembre a las 21.30 h en el Toyota Stadium, ubicado en Frisco, Texas.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan al compromiso con confianza tras haber obtenido resultados positivos en sus presentaciones anteriores. FC Dallas viene de ganar ante Portland Timbers por 2-1, mientras que Austin FC también llega de una victoria, tras imponerse por el mismo marcador de 2-1 frente a Vancouver Whitecaps FC.
Números que anticipan el duelo
El enfrentamiento de este sábado pone frente a frente a dos equipos que lograron sumar de a tres en su última salida al campo de juego, buscando mantener la inercia positiva en este tramo de la temporada 2026 de la liga estadounidense.
Lo que está en juego
Tras sus respectivas victorias en la jornada anterior, ambos equipos buscarán consolidar su buen presente futbolístico y escalar posiciones en la tabla, sumando puntos vitales en el desarrollo del certamen de la MLS.
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