FC Dallas vs. Colorado Rapids, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre FC Dallas y Colorado Rapids correspondiente a la jornada 35 de la MLS se disputará este sábado 7 de noviembre a las 21.00 h en el Toyota Stadium, ubicado en Frisco, Texas.

El presente de los equipos

El local, FC Dallas, llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Sporting Kansas City en su última presentación. Por su parte, la visita, Colorado Rapids, buscará recuperarse tras caer derrotado por 4-2 ante Chicago Fire FC en su duelo previo.

Estadísticas del duelo

Ambos conjuntos arriban al Toyota Stadium con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes. Mientras que el equipo texano se mantiene sólido al rescatar un punto ante Kansas City, el elenco de Colorado intentará ajustar piezas defensivas tras los cuatro goles recibidos en su última actuación.

Lo que está en juego

Con la temporada regular ingresando en su tramo final de la jornada 35, cada unidad es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. FC Dallas busca hacerse fuerte en casa para escalar posiciones, mientras que Colorado Rapids tiene la urgencia de sumar para dejar atrás la caída sufrida en la fecha pasada y retomar la senda positiva.