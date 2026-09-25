FC Dallas vs. Los Angeles Football Club por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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FC Dallas recibe a Los Angeles Football Club en la jornada 28 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre FC Dallas y Los Angeles Football Club, correspondiente a la jornada 28 de la MLS, se disputará este sábado 26 de septiembre a las 21.30 h en el Toyota Stadium, ubicado en Frisco, Texas.
El momento de los equipos
FC Dallas llega a este compromiso tras haber igualado 0-0 en su última presentación frente a Austin FC. Por su parte, Los Angeles Football Club también viene de registrar una igualdad, en su caso por 2-2 ante San Jose Earthquakes, manteniendo ambos equipos la búsqueda de regularidad en esta etapa del torneo.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos llegan a esta instancia con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras sus recientes empates. El rendimiento en esta fecha 28 será determinante para las aspiraciones de ambos en la temporada 2026 de la liga estadounidense.
Lo que está en juego
El resultado de este duelo es fundamental para que ambos equipos puedan escalar posiciones en la tabla de la MLS. Sumar de a tres permitiría tanto a FC Dallas como a Los Angeles Football Club consolidar sus ambiciones y mejorar su presente futbolístico en el tramo decisivo de la competencia.
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