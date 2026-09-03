Fecha 8 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

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Los 15 partidos se programaron entre este viernes y el lunes 7 de septiembre; sobresale el clásico de Rosario entre Central y Newell’s
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El Torneo Clausura 2026 promedia el desarrolla de la primera etapa y la octava fecha se disputará entre este viernes y el lunes 7 de septiembre con 16 partidos. Todos ellos se podrán seguir minuto a minuto en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.
La jornada comenzará Estudiantes de Río Cuarto vs. Sarmiento de Junín, con arbitraje de Bryan Ferreyra, en un duelo clave en la lucha por mantener la categoría. El sábado 5, en tanto, sobresale la presentación de Boca en Mendoza vs. Gimnasia con el juez Darío Herrera mientras que Fernando Echenique estará en San Lorenzo vs. Talleres de Córdoba y Pablo Dóvalo en Vélez vs. Estudiantes de La Plata.
El domingo, en tanto, se disputa el clásico de Rosario entre Central y Newell’s en el Gigante de Arroyito e imparte justicia Yael Falcón Pérez. En esa misma jornada, River será local de Independiente Rivadavia de Mendoza con Nicolás Ramírez y Racing recibirá a Atlético Tucumán con Pablo Echavarría.
En el epílogo de la jornada, el líder del Grupo B, Argentinos Juniors, visitará a Barracas Central con Leandro Rey Hilfer mientras que Nicolás Lamolina estará en Unión de Santa Fe vs. Instituto de Córdoba.
Cronograma de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026
Viernes 4 de septiembre
16.45 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Sarmiento (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Bryan Ferreyra.
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi.
- Cuarto árbitro: Luis Martínez.
- VAR: Franco Acita.
- AVAR: Mauro Ramos Errasti.
19: Belgrano vs. Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Federico Cano.
- Árbitro asistente 2: Daniel Zamora.
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas.
- VAR: Maximiliano Macheroni.
- AVAR: Nelson Sosa.
19: Platense vs. Deportivo Riestra (Zona A) (TNT Sports)
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
- Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez.
- Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- AVAR: Eduardo Lucero.
Sábado 5 de septiembre
13.30 Aldosivi vs. Banfield (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz.
- Cuarto árbitro: Franco Morón.
- VAR: Juan Pafundi.
- AVAR: Juan Cruz Robledo.
14.30: Gimnasia vs. Tigre (Zona B) (TNT Sports)
- Árbitro: Daniel Zamora.
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo.
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante.
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- AVAR: Gerardo Lencina.
16.30: Gimnasia de Mendoza vs. Boca (Zona A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Darío Herrera.
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
- Árbitro asistente 2: Diego Martín.
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.
- VAR: Silvio Trucco.
- AVAR: Diego Romero.
19: San Lorenzo vs. Talleres (Zona A) (TNT Sports)
- Árbitro: Fernando Echenique.
- Árbitro asistente 1: Agustín Méndez.
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.
- Cuarto árbitro: Martín Despósito.
- VAR: Sebastián Habib.
- AVAR: Cristian Navarro.
21.15: Vélez vs. Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio.
- VAR: Laura Fortunato.
- AVAR: Diego Verlota.
Domingo 6 de septiembre
14.45: Rosario Central vs. Newell’s (Interzonal) (TNT Sports)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: Pablo González.
- Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Gastón Suárez.
17: Lanús vs. Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco.
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari.
- Cuarto árbitro: Valentín Pompei.
- VAR: Yamil Possi.
- AVAR: Maximiliano López Monti.
17: Central Córdoba vs. Independiente (Zona A) (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Gariano.
- Árbitro asistente 1: José Castelli.
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
- Cuarto árbitro: Kevin Bustos.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- AVAR: Iván Núñez.
19.15: River vs. Independiente Rivadavia (Zona B) (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfá.
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- AVAR: Martín Despósito.
21.30: Racing vs. Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez.
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.
- Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Jorge Broggi.
Lunes 7 de septiembre
19: Barracas Central vs. Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende.
- Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia.
- VAR: Héctor Paletta.
- AVAR: Lucas Germanotta.
21.15: Unión vs. Instituto (Zona A) (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.
- Árbitro asistente 2: Javier Mihura.
- Cuarto árbitro: Guillermo González.
- VAR: Juan Pablo Loustau.
- AVAR: Javier Uziga.
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