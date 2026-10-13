Fecha de entrega del Balón de Oro 2026

La cuenta regresiva para la entrega del Balón de Oro 2026 ya comenzó. El premio individual más prestigioso del planeta fútbol se le entregará a quien sea elegido como el Mejor Jugador de la temporada según los 100 periodistas encargados de votar. La ceremonia será el lunes 26 de octubre a las 17 (horario argentino) en The London Palladium de Londres, Inglaterra.

El último ganador fue Ousmane Dembélé, el talentoso ambidiestro de París Saint Germain (PSG). Quedó por delante del español Lamine Yamal (Barcelona) y el portugués Vitinha (PSG) en las votaciones y se adjudicó el galardón por primera vez en su carrera. Así, se convirtió en el sexto francés en quedarse con el Balón de Oro, dejando al país galo en lo más alto de las coronaciones, con ocho, junto a la Argentina, que ganó todos gracias a Lionel Messi (Alfredo Di Stéfano y Omar Sívori lo ganaron bajo la nacionalidad española e italiana, respectivamente, ya que antes de 1995 solo lo podían ganar europeos).

Alfredo Di Stéfano ganó el Súper Balón de Oro como el mejor jugador entre las décadas del '50 y el '80 Manuel H. de León - EFE

Esta vez, Leo, el máximo ganador, es uno de los principales candidatos. Todo indica que competirá mano a mano con Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra), Lamine Yamal (Barcelona - España), Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia) y Rodri (Manchester City y Barcelona - España). Los pronósticos posicionan a Kane y Yamal como los dos máximos favoritos, con Mbappé y Messi más atrás, y Rodri relegado al quinto lugar.

El jurado encargado de votar a los ganadores de cada terna lo conforman 100 periodistas del centenar de países que están mejor ubicados en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). France Football organiza la ceremonia en soledad desde que en 2016 se separó de la casa madre del fútbol a nivel internacional. El medio galo reconoce a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 de todo el mundo.

El francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 por delante de Lamine Yamal y Vitinha FRANCK FIFE - AFP

Todos los ganadores del Balón de Oro

Lionel Messi (Argentina) - Ocho

Cristiano Ronaldo (Portugal) - Cinco

Michel Platini (Francia), Johan Cruyff y Marco van Basten (Países Bajos) - Tres

Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge (Alemania), Ronaldo Nazário (Brasil), Alfredo Di Stéfano (Argentina*) y Kevin Keegan (Inglaterra) - Dos

y Kevin Keegan (Inglaterra) - Luis Suárez y Rodri (España); Eusébio y Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews, Michael Owen, George Best y Bobby Charton (Inglaterra); Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Raymond Kopa, Karim Benzema y Ousmane Dembélé (Francia); Lothar Matthaus, Matthias Sammer y Gerd Müller (Alemania); Fabio Cannavaro, Paolo Rossi, Roberto Baggio y Gianni Rivera (Italia); Ruud Gullit (Países Bajos); Hristo Stoichkov (Bulgaria); Andriy Shevchenko (Ucrania); Ronaldinho, Rivaldo y Kaká (Brasil); Allan Simonsen (Dinamarca); Omar Sívori (Argentina*); Josef Masopust y Pavel Nedved (Checoslovaquia - República Checa); Igor Belanov, Oleg Blojin y Lev Yashin (Unión Soviética); Denis Law (Escocia); Floran Albert (Hungría); George Weah (Liberia) y Luka Modric (Croacia) - Uno cada uno

*Di Stéfano y Sívori son argentinos, pero se adjudicaron el Balón de Oro como español e italiano, respectivamente, porque hasta 1995 el premio era solo para europeos (el emblema de Real Madrid lo ganó en 1957 y 1959, y el ídolo de Juventus lo consiguió en 1961).