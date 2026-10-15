Fecha del Superclásico del Torneo Clausura 2026

Ya está confirmado el día y horario del Superclásico entre Boca y River. El partido se llevará a cabo el domingo 1° de noviembre a las 15 en la Bombonera. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

El encuentro adquiere una relevancia especial para ambos clubes, ya que los tres puntos en disputa resultan cruciales para sus posiciones en la Tabla Anual y, en consecuencia, para una posible clasificación a las copas internacionales del año próximo. En el caso del xeneize, afrontará tres partidos previos: primero se enfrentará a Talleres de Córdoba por el torneo local, luego viajará a Río de Janeiro para intentar revertir en 1 a 0 de la ida ante Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana, y finalmente visitará a Independiente.

River está fuera de la zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 Manuel Cortina

Por el lado del Millonario, el plantel dirigido por Leonardo Ponzio tiene su foco exclusivamente en el ámbito local. Tiene por delante apenas dos partidos: primero visitará a Belgrano en Córdoba y luego recibirá a Racing en el estadio Monumental. Para el conjunto de Núñez, este Superclásico adquiere una relevancia principal ya que puede servir como revancha, dado que busca revertir la derrota por 1 a 0 en el Torneo Apertura con un gol de Leandro Paredes.

Historial del Superclásico

Con el último cruce, disputado en abril de este año, los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia con 94 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregó el último Superclásico, se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca, 73 para el de Núñez y 65 igualdades.

apartado en el que se agregó el último Superclásico, se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca, 73 para el de Núñez y 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos

19/4/2026: Fecha 15 del Torneo Apertura 2026 / River 0-1 Boca (Gol de Leandro Paredes).

Leandro Paredes convirtió el gol con el que Boca derrotó a River en el último Superclásico Prensa Boca Juniors