Fecha, hora y dónde es la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

El fútbol argentino vive días de profunda nostalgia ante la inminente despedida inminente de Lionel Messi. Tras 21 años de trayectoria ininterrumpida con la camiseta celeste y blanca, el astro rosarino anunció su retiro de la selección argentina a través de una carta que escribió a mano apenas dos días después de la final del Mundial 2026, pero que publicó varias semanas más tarde en su cuenta de Instagram. Y tendrá su último baile: será el martes 6 de octubre a las 20 en el estadio Monumental, en un amistoso internacional ante Benín.

Para esta fecha FIFA, el subcampeón del mundo en ejercicio programó tres compromisos amistosos. El primero fue frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con una goleada por 4 a 0, el siguiente será ante Burkina Faso este sábado 3 de octubre a las 21 en la cancha de River, pero la atención se concentra en el duelo del martes 6 contra Benín, en lo que será el último baile del ‘10′.

Messi ya está en el país; el martes 6 de octubre se despedirá de la selección argentina ante Benín EFE

‘Leo’ no jugó ante los bolivianos y tampoco participará del cruce contra los burkineses, por lo que únicamente sumará minutos en el juego contra los benineses. Esto, en gran medida, es porque la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le impuso una sanción a la Asociación del fútbol argentino (AFA) tras los incidentes registrados tras la derrota ante España en la final de la última Copa del Mundo, y por la exhibición de una bandera de Malvinas durante la semifinal frente a Inglaterra. Esta “multa”, entre otras cosas, obligó a la Argentina a reducir al 50% la capacidad de los estadios en los dos primeros amistosos.

La dirigencia de la casa madre del fútbol a nivel nacional organizó un homenaje especial para Messi que incluye la presencia de varios de los campeones del mundo en Qatar 2022. “Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, queremos invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo”, señaló Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, en un video.

El anuncio de Tapia sobre la despedida de Messi en el Monumental

Títulos de Lionel Messi en la selección argentina

Selección Mayor

2 Copas América: 2021 y 2024.

1 Mundial: Qatar 2022.

1 Finalissima: 2022.

Títulos con Selecciones Juveniles

1 Mundial Sub 20: Países Bajos 2005.

1 medalla de oro Olímpica: Pekín 2008.

Messi con la Copa del Mundo, el trofeo por el que más luchó a lo largo de su exitosa carrera ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Todos los convocados para la despedida de Messi

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Otamendi (River)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Santiago Simón (Deportivo Toluca)

Leonel Flores (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

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