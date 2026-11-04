Fechas de los amistosos de la selección argentina ante Uruguay y Costa Rica

En la doble fecha FIFA de noviembre, programada para disputarse entre el lunes 9 y el martes 17, la selección argentina afrontará dos amistosos, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba. El primero será frente a Uruguay el viernes 13 en la Bombonera y el segundo ante Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, ambos en horario a confirmar. Serán los primeros encuentros tras el retiro de Lionel Messi del seleccionado albiceleste.

La última vez que el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugó en la cancha de Boca fue el 31 de marzo de este año ante Mauritania, en el marco del último partido en el país antes del Mundial 2026. En aquella oportunidad, se impuso por goleada, con un contundente 5 a 0 gracias a las anotaciones de Julián Alvarez, Messi, Nicolás Otamendi, Dominic Chanda en contra y Valentín Barco.

La Selección Argentina jugó por última vez en la Bombonera ante Mauritania, en marzo de este año Aníbal Greco - La Nación

En Córdoba, en tanto, jugó hace menos tiempo, el pasado 30 de septiembre. Recibió a Bolivia en el primero de los tres amistosos de la ventana internacional de septiembre y octubre (luego jugó contra Burkina Faso y Benín en el estadio Monumental). En el primer cruce tras erigirse como subcampeón del mundo, ganó 4 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian ‘Cuti’ Romero y José Manuel ‘Flaco’ López.

De los próximos rivales, la Celeste viene de quedar eliminada en la etapa de grupos de la última Copa del Mundo. Tras dicho acontecimiento, Marcelo Bielsa fue despedido de su cargo como DT y reemplazado por Diego Forlán. El combinado tico, por su parte, no se clasificó al Mundial y de ahora en adelante, con un histórico futbolista costarricense como Bryan Ruiz al mando del equipo, buscará reestructurar el plantel para volver a conseguir buenos resultados.

Diego Forlán es el nuevo DT de Uruguay tras la salida del argentino Marcelo Bielsa Kenta Harada - Getty Images AsiaPac

Convocados de la selección argentina para los partidos ante Uruguay y Costa Rica

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Delanteros

Gianluca Prestianni (Benfica)

Thiago Almada (River Plate)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

El clásico rioplatense registra 196 antecedentes, el último de ellos en marzo de 2025 con triunfo albiceleste por 1 a 0 como visitante, y es uno de los más antiguos y disputados del fútbol internacional. La Argentina tiene ventaja en el historial con 92 victorias contra 58 de Uruguay y 46 empates. Frente a Costa Rica, en tanto, la selección argentina está invicta porque se enfrentaron ocho veces, con un saldo de seis victorias, la más reciente por 3 a 1 en un amistoso disputado en 2024, y dos empates.