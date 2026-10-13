Federico Beligoy defendió a Nicolás Lamolina tras el escándalo en All Boys vs. Godoy Cruz

Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, salió en defensa de Nicolás Lamolina, el árbitro principal que dirigió en la noche del lunes el partido que All Boys y Godoy Cruz empataron 0-0, por la Primera Nacional.

¿Qué sucedió? Lamolina fue protagonista de un insólito episodio que se convirtió en un escándalo en la igualdad en Floresta, por la 33a fecha del Grupo A de la segunda división en importancia del fútbol argentino.

Nicolás Lamolina ya había sancionado erróneamente un penal en favor del Tomba, que terminó siendo errado por Martín Pino. Pero en tiempo de descuento cobró otro penal a favor del conjunto mendocino por una infracción cometida fuera del área. Eso produjo una situación poco común. Ante los intensos reclamos del equipo local, los futbolistas de All Boys intentaron mostrarle la jugada a través de la pantalla de un teléfono celular. Luego de 24 minutos, Lamolina decidió dar marcha atrás con su fallo, en una secuencia que desató desconcierto: mantuvo la tarjeta roja del defensor Iván Zafarana pero sancionó tiro libre afuera del área.

"VAR"



Porque el jugador de All Boys le mostró la transmisión de LPF Play para mostrarle a Nicolás Lamolina que fue claramente afuera. pic.twitter.com/fUGOEFZHKA — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

“¡Fue afuera!”, gritaban los jugadores de All Boys, en referencia a la infracción cometida porIván Zafarana a Axel Rodríguez. El hecho desplazó por completo el aspecto futbolístico de un cruce que había ofrecido pocas emociones.

En el ascenso no hay VAR. Mucho menos, se puede observar una imagen de TV en vivo, ni siquiera aceptar recomendaciones vía telecomunicador. Más allá de la justicia deportiva, no se permite. No es parte del reglamento. Por eso la intención del propio Lamolina de salir a hablar anoche, apenas minutos de transcurrido el partido, en la pantalla de TyC Sports, para -sobre todo- negar que el cambio de la decisión haya sido por que él o alguno de sus colaboradores se apoyaron en la tecnología.

“En primera instancia, veo juego brusco grave y veo que fue en la línea. El asistente, Méndez, me menciona que era al límite y que no estaba seguro que fuera penal. El me menciona esta duda, y al rato se desmadró todo, ingresó gente que no estaba autorizada a estar ahí. Apareció un celular, no quería que me mostrara esa imagen, si en algún plano me enfocaban con el celular, todo el mundo iba a pensar esa situación. Solo me apoyé en mi asistente”, sostuvo Lamolina en TyC Sports.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y Federico Beligoy Chiqui Tapia; Beligoy

El comunicado de Beligoy

“Ante los hechos sucedidos que son de público conocimiento respecto al partido All Boys vs. Godoy Cruz, en el minuto 87, donde el árbitro principal, el Sr. Nicolás Lamolina, sanciona erróneamente un tiro penal a favor de la visita y se produjo un tumulto generalizado, dilatando la reanudación del encuentro. En ese momento se comunica con el árbitro asistente número 1, Sr. Agustín Méndez, quien correctamente le informa que, desde su inmejorable perspectiva en línea perpendicular con el área de meta, la falta existió pero la misma se produjo fuera del área penal. Una vez concluído el tumulto, y bajo las directrices de trabajo en equipo, resolvió sancionar correctamente y conforme a lo sucedido, tiro libre directo fuera del área penal. Quedó expresamente de manifiesto el rechazo a las diferentes versiones periodísticas que aducían la resolución de la mencionada jugada a través de dispositivos celulares o cualquier otra información externa a la mencionada en el comunicado”. Este texto con membrete de la Dirección Nacional de Arbitraje fue firmado por Federico Beligoy y difundido este martes, dadas las repercusiones que tuvieron los errores en el campo de juego y los incidentes posteriores.

No es la primera vez que Beligoy defiende a un árbitro o, en este caso puntual, a Nicolás Lamolina. Ya lo había hecho en diciembre de 2021, luego de un partido entre Quilmes y Ferro. El director de arbitraje había reconocido que la sanción del penal a Quilmes fue equívoca, pero ratificó que esa jugada no empañaba la regularidad del árbitro: “Lamolina es una gran persona y fue un error, nada más. La veo una jugada difícil donde no se acertó. Salgo a hacerme cargo porque estoy a cargo del arbitraje argentino y no nos escondemos”, había sostenido en diálogo con ESPN, al mismo tiempo que había reconocido que charló con Lamolina tras la situación.

Nicolás Lamolina Gonzalo Colini - LA NACION

“Hablé con Lamolina, es un ser humano y tenemos la posibilidad de equivocarnos, no solo en un campo de juego, en la vida también. No queremos que pase eso, pero esto no empaña lo que pensamos de Nicolás. Tenemos muchas expectativas en él. Es un golpe duro, es el árbitro más regular, pero esto lo fortalecerá como persona y como árbitro y saldrá de esta situación”, agregó.