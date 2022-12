Federico Gomes Gerth: el jugador número 27 de la selección argentina en el Mundial de Qatar

escuchar

DOHA (Enviado especial).- ¿Quién es el rubio alto que está conversando con Rodrigo De Paul en la mitad de la cancha? Antes del partido semifinal contra Croacia, la pregunta se la hacían varios en el estadio Lusail. Parecía un jugador más, pero no lo era. Tenía la ropa de la selección. Las preguntas son lógicas y refieren al arquero Federico Gomes Gerth, de 1,93 metro. El jugador número 27 de la selección. Que no está en la lista, que no podrá jugar y ni siquiera puede entrar en el vestuario, pero que acompaña al equipo de Lionel Scaloni como sparring.

La noticia se conoció bastante antes de que comience este Mundial, Gómes Gerth, de Tigre, en un chico que tiene una larga trayectoria en los seleccionados juveniles. Estuvo bajo el mando de Pablo Aimar y ya había sido convocado por Scaloni para la ventana eliminatoria de noviembre de 2021, cuando la Argentina le ganó a Uruguay por 1 a 0 y empató sin goles con Brasil. En aquella oportunidad ni siquiera estuvo en el banco de los suplentes, pero su vida dio un vuelco con el llamado. “Cuando vi mi nombre en la lista me largué a llorar” , contó tras ese encuentro.

En aquel momento, se recordará, Tigre estaba en la B Nacional, por lo que su convocatoria fue la primera de un jugador de las categorías del ascenso desde que Daniel Passarella llamara a Carlos Bossio, curiosamente otro arquero, en 1994.

Federico Gomes Gerth, en una práctica en la Universidad de Qatar Aníbal Greco - La Nación

Scaloni, en esa oportunidad, incorporó por primera vez a varios jóvenes, entre los que se encontraban también Matías Soule (Juventus), Exequiel Zeballos y Cristian Medina (Boca), Enzo Fernández y Santiago Simón (River), y Thiago Almada (Vélez). Dos de ellos, Fernández y Almada, llegaron al Mundial.

Un año antes de eso, el chico de San Isidro había ido por primera y única vez al banco de suplentes de la primera división con Tigre, cuando Gorosito lo incluyó en la lista que viajó a San Pablo para jugar el partido con Palmeiras (0-5) por la Copa Libertadores, el 22 de octubre. Tenía apenas 16 años .

Dos temporadas después, sigue sin jugar en primera, pero está en Doha, viviendo una experiencia Mundial y presenciará la final de la Copa del Mundo como testigo privilegiado. “Trataré de aprovechar esta oportunidad para aprender del resto. Los arqueros argentinos son excelentes y voy a mirar. Estoy para sumar”, dijo ante la primera convocatoria de Scaloni. Ahora, las vivencias tomaron un giro especial junto al equipo que el próximo domingo, a las 12 (las 18 locales), se enfrentará en la final de la Copa del Mundo con Francia, en el estadio Lusail.

En el fondo, de celeste, y detrás de Guido Rodríguez, el juvenil de Tigre Gomes Gerth festeja con la hinchada argentina en Lusail, después del triunfo histórico ante Croacia Aníbal Greco - La Nación

Con los seleccionados juveniles pasó por todas las categorías. Sub 15, Sub 17 y, con el Sub 20, fue campeón del torneo de L’Alcudia, dirigido por Javier Mascherano, y de la Copa Intendencia Maldonado este mismo año.

Gomes Gerth acompaña al equipo a todos lados. Está en las prácticas, comparte las comidas con Messi y compañía, y hasta va a la cancha. Pero con una particularidad. No puede ingresar en el vestuario. Sí en la cancha, por una credencial especial que tiene como auxiliar del equipo. Las normas de acceso a las distintas áreas del Mundial están numeradas. Y en su credencial no figura la opción de los camarines.

En anteriores Mundiales, los entrenadores solían llevar jugadores sparrings para las prácticas, pero Scaloni decidió no hacerlo. Al único que convocó es a este arquero que acaba de firmar su primer contrato con Tigre , para comenzar a incluirlo en el plantel y para asistir a los tres arqueros, Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli, durante las prácticas y entradas en calor.

Suele decirse de los jóvenes prodigios que tienen destino de selección. Gomes Gerth todavía no debutó en primera y ya es de selección.