La lista de la selección argentina: quiénes son los futbolistas que sorprendieron en la convocatoria de Lionel Scaloni para las eliminatorias

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 34 futbolistas del seleccionado argentino que estarán presentes en la doble fecha FIFA de las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022. Con Lionel Messi a la cabeza y algunas ausencias por lesión, en la nómina que presentó el entrenador también aparecen algunas sorpresas. Las más fuertes quizás, las de Federico Gomes Gerth, arquero de Tigre, de 17 años, y también la de Matías Soulé, futbolista de Juventus, de 18 años. Además, la presencia de algunos futbolistas de Boca y River, pero con mucho rodaje en primera división.

Además de un proceso enfocado en el presente, Scaloni y su cuerpo técnico ya tienen puesta la cabeza en el futuro del seleccionado nacional. Es por eso que, en esta nueva convocatoria para los duelos ante Uruguay y Brasil, son ocho los jugadores que forman parte de la convocatoria por primera vez y sorprendieron. Ellos son: Federico Gomes Gerth, cuarto arquero de Tigre; Gastón Ávila, defensor, actualmente en Rosario Central, pero su pase pertenece a Boca; Matías Soulé, de Juventus de Italia; Exequiel Zeballos y Cristian Medina, de Boca; Enzo Fernández y Santiago Simón, de River, y Thiago Almada, de Vélez.

Gastón Ávila, defensor de Rosario Central, fue citado por Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatorias Twitter @CARCoficial

Algunos nombres son reconocidos debido a sus presencias todos los fines de semana vistiendo las camisetas de sus equipos en la Argentina, sobre todo aquellos futbolistas que juegan en Boca, River y Vélez. Pero las apariciones de Gomes Gerth y Soulé, causaron mucho asombro. En primer lugar, el arquero tiene 17 años, cumplidos en marzo de este año. Vive en San Isidro y hace nueve años que juega en Tigre. Le gusta patear tiros libres y penales. También, es una de las máximas promesas que tiene el equipo de Victoria, donde ya llegó a entrenase con la Primera y actualmente ataja para la Reserva. Sus buenos rendimientos lo llevaron a ser convocado a la Selección Argentina Sub-15, 16, 17 y 20, es por eso que es muy conocido por Pablo Aimar, parte del cuerpo técnico de Scaloni y entrenador de uno de los combinados juveniles.

La otra cara desconocida por la mayoría de la opinión pública es la de Matías Soulé. El joven futbolista de 18 años es oriundo de Mar del Plata y se desempeña como volante ofensivo. Hizo inferiores en Kimberley de su ciudad y luego fue fichado por Vélez. En el Fortín jugó en las categorías formativas y en 2019, recibió una propuesta de Juventus de Italia y partió a Turín. En 2020, integró la lista de los 100 mejores futbolistas menores de 21 años del mundo. Además, ya firmó su primer contrato profesional la Vecchia Signora y en la última pretemporada estuvo en el plantel del primer equipo, junto a Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y otras figuras. En la actualidad, se desempeña en el equipo Sub 23 de Juventus que disputa la Serie C de Italia.

Scaloni junto a Aimar, entrenador de los seleccionados juveniles que conoce muchos jugadores jovenes Archivo

Gastón Ávila también es otro jugador con el que sorprende Scaloni. El lateral por la derecha tiene 20 años, pertenece a Boca, pero está a préstamo en Rosario Central. En la actualidad se desempeña como titular en el equipo que dirige Cristian González y tiene bastante rodaje en primera división en el Canalla, algo que no pudo lograr en el Xeneize. Quienes sí forman parte del plantel de Sebastián Battaglia y con mucho protagonismo cada fin de semana con la casaca de Boca son Exequiel Zeballos y Cristian Medina, los dos volantes de 19 años que estarán entrenando en Ezeiza. Juntos ya participaron en selecciones juveniles. Fueron campeones del sudamericano sub 15 jugado en Argentina y también vistieron la casaca del sub 17, siendo campeón del sudamericano de esa categoría en el año 2019 y participando del Mundial de Brasil en el que quedaron eliminados en octavos de final.

Cristian Medina, juvenil volante de Boca, fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni Alfieri Mauro - La Nacion

Los otros futbolistas sorpresa que completan la lista son los futbolistas de River: Enzo Fernández, de 20 años, y Santiago Simón, de 19. Siendo piezas claves en el equipo de Gallardo que se encamina hacia la conquista del título, los jóvenes jugadores del Millonario se ganaron un lugar en la lista por la personalidad y presencia en cada partido. A diferencia de Fernández, Simón, ya tuvo una experiencia con la Selección Argentina. Fue en 2019, en el sudamericano de Perú y en el Mundial de Brasil junto a los mencionados futbolistas Xeneizes Medina y Zeballos.

Por último, el jugador de Vélez, Thiago Almada, es otro de los que tiene roce en lo que implica a selecciones nacionales. El habilidoso volante formó parte del sudamericano sub 20 de Chile, en el que Argentina salió subcampeón. También, estuvo en el plantel que disputó los Jugos Olímpicos de Tokio 2020 que se jugó este año y en el que el equipo de Fernando Batista quedó eliminado en la ronda de grupos.

Citados en concepto de sparring y también para que se vayan adaptando al roce y al proceso, Scaloni se apoyó en parte de su cuerpo técnico para comenzar a ver el futuro, que ya está aquí. Claro está que de los 34 convocados, 23 serán los elegidos para ocupar puestos entre los titulares y los suplentes.