Fernando Gago asumió como técnico de Boca: “Tengo ganas de lograr algo importante”

Eran las 20.23. Luego de conducir su primera práctica como flamante técnico de Boca, Fernando Gago se presentó en sociedad en el predio xeneize de Ezeiza; sonriente, casi exultante como pocas veces en su vida futbolera. Habitualmente serio, concentrado, analítico, mostró en su “regreso a casa” todo el entusiasmo, contenido al menos en los últimos largos días de negociaciones y polémicas. Asumió el desafío de su vida, en el club en donde exhibió sus primeras destrezas. Tiempo después, Real Madrid y la selección. Pero antes, mucho antes y para siempre, Boca.

“Son muchas sensaciones, la parte emotiva, los recuerdos. Me hicieron crecer como persona, como jugador. Estoy en otro lugar, tengo ganas de lograr algo importante”, fueron sus primeras palabras, acompañado apenas un minuto por Juan Román Riquelme (”está llena la sala, eh..., eso es maravilloso, los bosteros estamos muy contentos”), el ahora señalado presidente que sabe que se juega algo más que el futuro como dirigente con la decisión del regreso de un hijo pródigo.

De romántica propuesta táctica, aunque con resultados de todos los colores. No se trata de un ganador, precisamente, como DT. Pero algo es claro: Boca es la plataforma ideal para el despegue, de un estilo atrevido que hace mucho tiempo el equipo xeneize no muestra en continuado. De algún modo, Boca necesitaba a Gago. Y Pintita precisaba de la arrolladora fuerza xeneize. “Desde que llegué al club en 1996, debutar en primera, jugar partidos... Lo de ahora tiene una responsabilidad personal. Voy a tratar lo mejor de mí, que los jugadores entiendan que están en el mejor club”, sorprendió con su reflexión.

Fernando Gago y Juan Román Riquelme, entre sonrisas Rodrigo Néspolo

El entrenador que reemplaza a Diego Martínez arribó este domingo a la Argentina, cuando dejó la frase que conmovió al Mundo Boca. También, a los más escépticos. “Vuelvo a casa”, fue su primer mensaje. De 38 años, volvió a nuestro país junto con su familia. Fueron horas frenéticas: firmó el contrato, dirigió al plantel xeneize y tomó la palabra. “Cambiar se cambia constantemente. Eso te lo da el tiempo. Mi idea es bajar cuanto antes lo conceptual. Ser un equipo protagonista, que tenga mucho peso ofensivo. Tener la pelota, tener esa intensidad”, rubricó.

Su primera vez será contra Tigre, este sábado, a las 19.15, en Victoria, frente a otro joven conductor y de su misma ideología: Sebastián Domínguez, de 44 años. “Voy a ser corto y sincero, mañana vamos a hacer una conferencia buena. Agradezco mucho. También al hincha de Boca por todo el cariño que recibí en estos días. Vuelvo a casa”, había expresado en el aeropuerto de Ezeiza. Y este lunes amplió el concepto. “Los sueños y la imaginación siempre están. Te ponés metas y las vas tratando de conseguir. Hoy es el momento, me siento en un momento personal muy bueno”.

Ante el Matador, Gago tendrá su primer desafío en un exigente calendario. Más allá de su paladar, Boca necesita ganar y ganar, ya que todavía no tiene asegurada su participación en la próxima Copa Libertadores. El Xeneize, décimo en la Liga Profesional de Fútbol y en los cuartos de final de la Copa Argentina, ya conoce sus próximos compromisos para Gago, que estará acompañado por Fabricio Coloccini y Diego Cogliandro, como ayudantes de campo, Roberto Luzzi y Cristian Aquino como preparadores físicos y Cristian Muñoz, como entrenador de arqueros.

Luego del partido de la fecha 18 del certamen doméstico ante el Matador en el pintoresco José Dellagiovanna, Boca jugará el miércoles 23 de octubre desde las 21.10 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina. “Los equipos de Boca que salieron campeones jugaban bien. Yo tengo una idea, confío y creo en eso. Hay algo que es innegociable: jugar y correr. Cuando no tenemos la pelota, tenemos que buscarla, para volver a intentarlo”, explicó.

Gago arribó en diciembre de 2023 a Chivas. Diez meses más tarde, ante un movimiento de fichas favorable para su vuelta al fútbol argentino, el exfutbolista de Real Madrid no dudó frente a una oferta muy tentadora. Y luego de una negociación que duró varios días, Pintita aceptó el ofrecimiento. Habrá que pagar cerca de 2 millones de dólares por su salida del popular club mexicano. “Recibí la oferta el martes pasado. El que me quiera creer, que me crea...”, dijo.

Tras su retiro profesional con la camiseta de Vélez en 2020 por sus múltiples y serias lesiones, el mediocampista decidió rápidamente dar vuelta la página y dedicarse de lleno a ser director técnico. Su primera experiencia fue en Aldosivi de Mar del Plata, donde no le fue nada bien, más allá de que sorprendió a todos con la premisa de salir jugando. Más tarde, asumió como DT de Racing. En la estación Avellaneda logró dos títulos, justamente en dos definiciones ante Boca (Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023). Tiempo después, al perder un clásico ante Independiente, dejó su cargo.

Gago firmó su vínculo con Boca y es el nuevo entrenador Xeneize.



Por el estilo ofensivo y la búsqueda de protagonismo que el entrenador le impone a sus equipos, queda claro que su sistema táctico preferido es el 4-3-3. En ese sentido, puede tener una consideración alta y más chances de titularidad Exequiel Zeballos, que exhibió un muy buen nivel en los últimos partidos de la era Martínez y se mostró plenamente recuperado de las dos graves lesiones sufridas en los últimos dos años (una fractura de tobillo y una rotura de ligamentos cruzados).

¿Qué más dijo?

Su método. “De sistemas de juego puedo jugar con dos (volantes) en el medio, con tres en el medio, con línea de 3. No he variado. Por eso los jugadores tienen que tener claros los movimientos que quiero y pretendo en cada partido. Va a ser un equipo que quiere tener la pelota, que va a querer atacar e ir a buscar el partido”.

Arrancó el nuevo tiempo de Fernando Gago, técnico de Boca Rodrigo Néspolo

El plantel. “¿Cuántos jugadores nombraron desde que llegué? No hablé con nadie. Hay que respetar a los futbolistas que están acá. El balance se hará cuando termine todo, se programará, se hablará de lo que pueda venir y se pueda ir, ahora no es momento, por respeto a mis jugadores. No hablaré con ninguno si se puede ir o se quede, no me interesa. Para mí, los mejores los tengo acá adentro. Es el mensaje que doy y que siento”.

La polémica. “Se habló por tres, cuatro semanas... La primera llamada de Boca la recibí el martes pasado. El que me quiera creer, me cree, el que no quiera creer, no me cree. Tengo testigos, lo saben; de última, le piden el registro de llamada. Se habló durante demasiado tiempo, cuando uno lo ve y lo siente de lo que se está diciendo, de amigos, cuando te dicen ‘te llamaron’ y dije ‘no me llamó nadie’, tomé la decisión que creí lo mejor para mí de lo deportivo y personal. Fue una decisión muy fácil. Leí que muchos no me creían, pero la verdad es esa: el llamado fue el martes pasado”.

La camiseta con su apellido, Gago, a secas Rodrigo Néspolo

Dentro de la cautela con la que siempre se manejó el hombre nacido en Ciudadela y uno de los más jóvenes de la historia en dirigir a Boca, se destaca una declaración sobre lo que es, para él, estar al frente del club de sus amores. En una entrevista realizada en 2021 había dicho: “Primero tengo que tener la capacidad para poder dirigir. Sentirme capaz, con las ideas claras y el convencimiento de poder hacerlo. Yo creo que el entrenador tiene que ir formándose, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir creciendo y eso te lleva tiempo”.

Ahora sí: llegó su momento. El tiempo es hoy.

