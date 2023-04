Fernando “Negro” Cáceres: la hija del exfutbolista acusa a la expareja de su papá por “maltrato y abandono”

escuchar

Fernando Cáceres fue un excelente futbolista, con pasado en grandes de la Argentina como River, Boca e Independiente, buenas campañas en el fútbol español y algún Mundial a cuestas defendiendo la camiseta de la selección argentina. Retirado desde 2006, su vida cambió rotundamente después del violento asalto que sufrió tres años más tarde, en el que recibió un disparo en la cabeza. Cáceres salvó de milagro su vida, pero perdió la movilidad de sus piernas y parte de sus funciones psicomotrices: quedó confinado a una silla de ruedas.

Su imagen recorrió el mundo y recibió tributos en distintos estadios, en España y en Argentina, como símbolo de lucha ante la adversidad pero también como botón de muestra de la diaria inseguridad que sacude desde hace décadas a nuestro país. Siempre aparecía acompañado por su familia.

La impecable trayectoria futbolística de Cáceres contrastó con una vida post retiro llena de complicaciones Ignacio Sánchez

Ahora, Cáceres, de 53 años, vuelve a ser noticia por un hecho desagradable. Fernanda, la hija del exfutbolista denunció a Cyntia Mussa, la expareja de su padre por supuestos maltratos al tiempo que difundió imágenes para respaldar sus dichos. “Ella lo deja solo, cuando él no puede estar así debido a que se moviliza en silla de ruedas. Le da Clonazepam de más para que se duerma, algo que le hace muy mal a mi papá y por lo que estuvo internado algunas veces”, expresó Fernanda Cáceres a la agencia Noticias Argentinas.

La mujer acusó a la expareja de Cáceres -que según Fernanda, es oficial de policía- de tenerlo “secuestrado en su propia casa, lo golpea y hasta lo amenazó de muerte”. la hija del exintegrante de la selección afirmó: “Él recién ahora puede comunicarse conmigo y me pide ayuda, porque ella no le deja hablarme. Esta mujer no se quiere ir del departamento de mi papá”.

Otros tiempos: Cynthia Mussa, en primer plano, y detrás, Fernando Cáceres y su familia @MussaCynthia

Fernanda Cáceres radicó la denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 12 del Departamento Judicial La Matanza por “violencia familiar” e “intento de homicidio” contra Cynthia Romina Mussa, según consta en sede judicial. “Ella no se quiere ir del departamento de mi papá en Ramos Mejía, cuando hace más de siete meses que están separados. Le dijo que que tenía gente pesada que lo podía hacer desaparecer a él o a mí. Y le dijo que las denuncias que él haga ella tiene gente que las va a romper y no van a llegar a nada”, precisó la hija de Cáceres a NA. Y agregó que su papá la “llamó varias veces” y le contó que “sentía que le iba a explotar la cabeza, porque ya tiene un problema neurológico en sí y con las amenazas se pone muy mal”.

Un hecho que conmocionó

El 1° de noviembre de 2009, el ex defensor circulaba a bordo de su automóvil, un BMW negro, y al llegar al cruce de las calles Gaona y Falucho, en Ciudadela, fue interceptado por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en dos Fiat Siena robados poco antes. En uno de esos vehículos llevaban secuestrado a un remisero y cuando Cáceres quiso dar marcha atrás para esquivar a los ladrones, uno de ellos disparó a través del parabrisas y le dio en la cabeza.

El ex futbolista quedó en gravísimo estado y perdió el ojo derecho en el ataque, que le dejó un proyectil alojado en el cerebro. Ante esa situación se vio obligado a movilizarse en silla de ruedas una vez que pudo recibir el alta. Dos de los asaltantes, apodados “Kuki” y Chanchi”, de 17 años al momento del hecho, fueron declarados culpables en el juicio.

LA NACION

Temas Fernando Cáceres