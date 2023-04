Andrey Rublev y Stan Wawrinka despertaron risas con un insólito sorteo antes de su partido en el Masters 1000 de Madrid

escuchar

En medio de la concentración extrema, la competitividad exacerbada y las presiones que demanda el superprofesionalismo, el tenis encuentra momentos de distensión y que pueden generar una sonrisa tanto en los protagonistas como en el público. Un claro ejemplo es lo que pasó este viernes en uno de los encuentros de la segunda rueda del Masters 1000 de Madrid, entre Andrey Rublev y Stan Wawrinka, en el estadio Manolo Santana. Una situación que generó carcajadas y que no suele verse dentro de los courts.

Antes del tradicional peloteo de entrada en calor, ambos jugadores se reunieron con el juez de silla en la red para el sorteo de lado y de saque. En ese momento empezó un ida y vuelta en el que el ruso y el suizo no se ponían de acuerdo sobre quién elegiría primero, todo ante la risa de uno de los umpires más reconocidos del circuito, el sueco Mohamed Lahyani. Después de casi un minuto de bromas, risas y desencuentros, llegó la solución aceptada por los dos casi al unísono. No hubo moneda al aire: todo se decidiría según una simpática y conocida competencia: el piedra, papel o tijera. Y finalmente, el sorteo lo ganó Wawrinka, ex número 3 del ranking y actual 84°.

Sin embargo, el suizo, de 38 años, dio batalla pero sucumbió ante un rival que está en un gran momento. Rublev se impuso por 7-5 y 6-4, en un partido que duró 1 hora y 23 minutos. De esta manera, el ruso igualó el historial entre ambos, que ahora registra dos triunfos para cada uno. El ruso, de 25 años y número 6 del mundo, se medirá en la tercera rueda con el japonés Yoshihito Nishioka, que viene de batir a Alex Molcan por 5-7 y un doble 6-4.

Rublev llegó a Madrid después de un subcampeonato en Banja Luka (cayó en la final ante Dusan Lajovic) y tiene en su haber este año el título del Masters 1000 en Monte Carlo, donde le ganó el encuentro decisivo al danés Holger Rune. Tiene una marca de 26-2 contra jugadores clasificados fuera del Top 50 en tierra batida desde el comienzo de la temporada 2019.

Los argentinos, este sábado

En este certamen de la capital española, uno de los principales de la temporada de polvo de ladrillo en la previa a Roland Garros, están en carrera cuatro argentinos, que verán nuevamente actividad este sábado, por la segunda rueda. El jugador del momento, Tomás Etcheverry, tendrá un compromiso súper exigente frente al estadounidense Frances Tiafoe, número 11 del mundo. Además, Sebastián Báez se enfrentará con el norteamericano Marcos Giron, 61° del ranking. Finalmente, será el turno del choque entre dos argentinos: Francisco Cerúndolo -que viene de un buen rendimiento en el Barcelona Open, donde le ganó al 3 del mundo, Casper Ruud- se medirá con el cordobés Pedro Cachín.

Tomás Etcheverry jugará mañana ante Frances Tiafoe, un examen de alto riesgo para el platense Mark J. Terrill - AP

El defensor del título en Madrid es nada menos que el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, para quien este certamen es muy especial. Fue en este escenario donde sumó su primer partido en Masters 1000, estando por fuera del top 100. Hace un año jugó en la Caja Mágica ya como top 10 y lo ganó de punta a punta con victorias ante Rafael Nadal y Novak Djokovic, contra el que disputó el único partido que cuenta hasta ahora en su carrera ante un No. 1 del mundo. Hoy, el murciano, a una semana de cumplir 20 años, busca convertirse en el primer jugador desde Nadal en 2014 en defender con éxito un título en esta ciudad.

