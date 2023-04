Santiago Maratea y su colecta en Independiente: el grupo de WhatsApp que crearon exfutbolistas del Rojo para ayudar al club

escuchar

Independiente precisa de todos para pagar deudas y levantar inhibiciones. Por eso, el influencer Santiago Maratea organizó la colecta que en pocas horas alcanzó cifras récord (en la mañana del viernes ya había superado los 400 millones de pesos). Por eso, exjugadores de los Rojos comenzaron a juntarse en forma virtual para colaborar desde su lugar. Y sumarse a las iniciativas para aliviar la tesorería. Hernán Pellerano, defensor central formado en Vélez y actual futbolista de Gimnasia de Jujuy que tuvo un paso por la vereda roja de Avellaneda (2015-17, 43 partidos y ningún gol), armó un grupo de WhatsApp. Y ya son casi cien futbolistas en actividad y retirados que se nuclearon para darle una mano al club.

Muchos de los integrantes del grupo ni siquiera quieren que se sepa de su participación: siguen jugando y temen que su ayuda a Independiente genere algún resquemor entre los hinchas de sus clubes actuales. “Lo que menos queríamos era que salieran los nombres nuestros, queríamos que saliera que era un grupo de exjugadores. Con buena intención, alguno le va contando a un amigo y sin querer queriendo llega a la prensa. Lo que menos queríamos era que se dijera quién armo el grupo. Acá importantes somos todos, hinchas, exjugadores y todos lo que vamos a colaborar ”, dijo Pellerano en TyC Sports.

Federico Mancuello, que supo portar la cinta de Independiente y surgió en el club de Avellaneda, fue uno de los primeros en sumarse al grupo de WhatsApp LA NACION

Algunos de los nombres que ya se sumaron a la iniciativa son Federico Mancuello, Hernán Fredes, Fabián Assman, Germán Denis, Daniel Montenegro, Adrián Gabbarini, Patricio “Patito” Rodríguez, Brian Nieva, Diego “Ruso” Rodríguez, Patricio Vidal, Fernando Godoy y Franco Bellocq. La mayoría compartió ayer a través de sus redes sociales una publicación relacionada con el momento que vive el club. “El lugar donde jugás al fútbol es tu club, el lugar donde te crias y donde pasás gran parte de tu vida, es tu casa. Eso representa Independiente para cada uno de nosotros. Algunos nos criamos, otros nos formamos, pero todos pasamos allí una parte importante de nuestras vidas. Nos duele el alma ver en la situación en que está hoy. Por eso queremos aportar un granito de arena para que el club salga adelante. Todos los que quieran sumarse, serán bienvenidos”.

“Ya somos casi 100 en el grupo”, agregó Pellerano. Y contó más detalles “La idea se venía hablando. No soy hincha del Rojo, pero mis hermanos (entre ellos, Cristian, que también jugó en el club) y mis tíos son del Rojo. Desde ese momento le empecé a tomar un cariño especial y después tuve la suerte de jugar. En los equipos donde estoy genero un vínculo, un sentimiento de pertenencia, les tomo cariño”, añadió el defensor central.

Adrián Gabbarini, Fabián Assman e Hilario Navarro, cuando los tres arqueros compartieron plantel en Independiente Archivo

“Es algo que iniciamos junto con varios chicos más”, contó Diego “Ruso” Rodríguez, arquero y capitán de Godoy Cruz, tras el empate 1-1 del Tomba ante Sarmiento de Junín. En declaraciones a ESPN, agregó: “Sentimos un cariño enorme por el club. Intentaremos ayudar desde nuestro lugar. Aportar nuestro granito de arena, haciéndolo visible para que mucha gente más colabore. Es un momento crítico y ojalá que entre todos los hinchas lo podamos sacar adelante. Somos exjugadores del club que queremos ayudar a Independiente para que salga de esta situación”. El arquero también recordó cómo empezó el grupo de WhatsApp: “El creador de todo fue Hernán Pellerano. Nos contactó primero a Gabba (por Adrián Gabbarini) como a Mancu (por Mancuello) y a mí. De ahí en más empezamos a agregar a muchos chicos que pasaron por el club y después se empezó a acercar gente con la que no hemos tenido trato, pero son exjugadores del club y quieren ayudar”.

José Chatruc y la polémica con los hinchas de Racing

Pero no sólo ex jugadores de Independiente se brindan por el club. También se acercaron a ayudar ex jugadores de otros clubes. Incluso del clásico rival, Racing. Ese fue el caso de José “Pepe” Chatruc, campeón con la Academia en el 2001. Integrante del recordado equipo de Reinaldo “Mostaza” Merlo, el ex mediocampista y actual panelista televisivo difundió la colecta de hinchas del Rojo a través de sus redes sociales. Incluso contó que había colaborado y que sus dos hijos son socios e hinchas.

Felicito a mi amigo @marconijuan y por supuesto a @santumaratea1 por esta iniciativa de recaudar fondos para @Independiente. Por supuesto que ya colaboré y espero que puedan lograr sus objetivos. Saludos! — Jose Chatruc (@ChatrucJose2) April 27, 2023

En su tuit, Chatruc explica que lo hizo por su amistad con Juan Marconi (periodista y colega suyo en la cadena ESPN), quien es vicepresidente de Independiente. De todas maneras, el ex jugador de Platense, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, entre otros equipos, fue criticado por muchos hinchas de la Academia, quienes le agradecieron el título en 2001, pero le enrostraron su molestia por la ayuda al rival de toda la vida e incluso lo amenazaron para cuando regrese al Cilindro para ver al equipo dirigido por Fernando Gago. El ex futbolista les respondió a todos. E incluso escribió otro tuit sobre el tema: “No hace falta aclarar, pero debido a que la gente mezcla todo lo voy a hacer. Mis hijos sos socios e hinchas de Racing y eso no va a cambiar. Y siempre estoy a disposición para colaborar. Gracias a los que entendieron. Abrazo”.

