Filipe Luís, el defensor brasileño que en los últimos días anunció su retiro del fútbol, fue una de las incontables víctimas de Lionel Messi con el paso de los años. Como jugador de Atlético de Madrid durante casi una década (interrumpida por un año en Chelsea), al lateral izquierdo le tocó enfrentarse al rosarino en el mano a mano, cuando partía desde la derecha, y bajo las órdenes de Diego Simeone debió utilizar todo tipo de tácticas para intentar anularlo, lo que con el paso de los años le terminó generando un enorme respeto y admiración hacia el capitán argentino.

Recientemente, el ahora exfutbolista de 38 años, que ganó una Liga española, dos Europa League, una Premier League y dos Copas Libertadores en su carrera, contó en Charla Podcast algunas anécdotas acerca de cómo su entonces entrenador lo preparaba para tener que marcar al mejor jugador del mundo: “Antes de los partidos contra Barcelona, Simeone nunca utilizaba su nombre. Decía ‘marcá al enano, marcá al enano’, para no asustar a los jugadores”.

El también ex Deportivo de La Coruña y Flamengo continuó con fuertes elogios hacia el número 10: “Está loco. Es, por lejos, el mejor jugador que enfrenté. Me concentraba mucho para marcarlo a él, vi prácticamente todos los partidos de Messi desde 2006 hasta 2016, en serio, todos. Era para disfrutar. Jugaba entre líneas, manejaba la pelota, pasaba por encima de todo el mundo... un espectáculo. Jugar contra él era una motivación muy grande para mí, porque no quería cambiarle la camiseta, quería salir al campo a anular a Messi”.

En particular, Filipe recordó uno de esos encuentros en 2016, que no terminó de la mejor manera para él: “Entraba con el cuchillo entre los dientes, pensando que lo máximo que podía darle era un codazo. Nunca fui un jugador así, pero recuerdo que salía a jugar esos partidos pensando que lo voy a matar. A los 30 minutos del primer tiempo ya le había pegado cinco veces, todas a propósito, cuando no había VAR. Lo marcaba pellizcándole el brazo. Él se quedaba quieto, sin decir nada. Y en la última del primer tiempo yo no quise pegarle, no le quise hacer nada, Daniel [Alves] saca un lateral que va por arriba de Messi y escucho a Simeone decirme ‘¡Dale!’. Entonces le pego con la suela en la rodilla y me expulsan, tres partidos afuera. En España casi me matan”.

El jugador continuó: “Imaginate, todos los equipos que juegan contra Messi, en los como 1000 partidos de Messi en su carrera, el DT rival dispuso de una táctica especial para defender contra él, dos jugadores. Y aún así, el tipo hacía un gol, o una asistencia. Es muy, muy bueno. Si ponen a un jugador a marcarme, yo no voy a hacer nada. Todos los entrenadores mandaban a sus mejores marcadores, a dos o a tres. Y yo una vez jugué con cuatro encima de él. Y no sirve, porque no le importa si no toca una pelota, si pasa media hora sin hacerlo. Cuando la toca, es gol”.

No es la primera vez en que Filipe Luís brinda una gran cantidad de elogios hacia Messi. Previamente lo había hecho en una entrevista con Revista Panenka, donde también había adelantado que no cambiaba camisetas con él: “Todo el mundo sabe lo que pienso de Messi. Creo que lo único que hay que hacer en estas épocas es disfrutar de lo que hace dentro de la cancha, porque no sé cuántos años o cuántas décadas pasarán hasta que aparezca otro jugador así. Messi debería ganar siempre el Balón de Oro”.

En ese mismo podcast fue también donde contó una sorprendente historia que involucró a él, a Ángel Di María y a Sergio Agüero: “Voy a abrir mi corazón acerca del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo que me arrepiento mucho de haber hecho, y me gustaría volver en el tiempo y no hacerlo de nuevo, fue contra Ángel Di María”, empezó explicando el lateral brasileño de 38 años.

El arranque acaparó la atención de todos y el desarrollo dejó todavía más sorprendidos a los fanáticos que estaban escuchando la charla: “Llegué al Atlético de Madrid e íbamos a jugar contra el Real Madrid. El Kun Agüero me dijo: ‘Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera oportunidad, hablale de su mujer’. Y llegué a Di María y le dije: ‘Tu esposa no sé qué’. Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer... Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo una buena actuación”, recordó el ex futbolista.

Con verdadero arrepentimiento, Filipe Luís soltó una última frase que permite comprender que aquella situación le quedó como una cuenta pendiente: “Yo lo marqué en ese partido, lo golpeé todo el juego y esas cosas y realmente no jugó bien. Llegué a mi casa y me arrepentí tanto... Di María... mil disculpas, amigo, perdón por haberte hecho eso”.

En ese encuentro la victoria fue para Real Madrid por 2-0 con goles de Ricardo Carvalho y Mesut Özil, evidenciando que, a pesar de la estrategia de Filipe Luís para anular a Di María, los merengues lograron llevarse el éxito en el derby.

