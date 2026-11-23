Definida la Copa Sudamericana 2026 a favor de Boca Juniors, a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) solo le resta concluir la Libertadores cuya final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras se disputará el próximo fin de semana.

El partido tendrá lugar el sábado 28 de noviembre a las 17 (hora argentina) en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con árbitro a designar. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá un suplementario de media hora y de persistir la parda el campeón se definirá por penales.

El partido no solo tiene el título en juego para el Pincha, que anhela conquistar por quinta vez el torneo para, además, clasificarse a la edición 2027 y la Recopa Sudamericana vs. Boca. El equipo de Alexander Medina no tuvo un gran año a nivel doméstico y no accedió a ningún certamen continental para la próxima temporada, pero la coronación del xeneize en la Sudamericana le abrió la puerta a ese campeonato y lo tendrá que jugar si es que no se corona el próximo fin de semana.

Palmeiras, por su parte, quiere sacarse la espina de la final que perdió el año pasado con Flamengo. A diferencia del elenco argentino, el plantel que conforman los argentinos Agustín Giay y José Manuel López ya está clasificado a la Libertadores 2027 a partir del segundo puesto en el Brasileirao en curso.

José Manuel López es uno de los argentinos que milita en Palmeiras MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El camino hacia la final

Palmeiras

Fecha 1 del grupo F: 1-1 vs. Junior

1-1 vs. Junior Fecha 2 del grupo F: 2-1 vs. Sporting Cristal

2-1 vs. Sporting Cristal Fecha 3 del grupo F: 1-1 vs. Cerro Porteño

1-1 vs. Cerro Porteño Fecha 4 del grupo F: 2-0 vs. Sporting Cristal

2-0 vs. Sporting Cristal Fecha 5 del grupo F: 0-1 vs. Cerro Porteño

0-1 vs. Cerro Porteño Fecha 6 del grupo F: 4-1 vs. Junior

4-1 vs. Junior Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Cerro Porteño

1-1 vs. Cerro Porteño Vuelta de los octavos de final: 1-0 vs. Cerro Porteño

1-0 vs. Cerro Porteño Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. Liga de Quito

1-0 vs. Liga de Quito Vuelta de los cuartos de final: 2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito

2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito Ida de las semifinales: 2-1 vs. Fluminense

2-1 vs. Fluminense Vuelta de las semifinales: 0-1 (5-3 por penales) vs. Fluminense

Estudiantes

Fecha 1 del grupo A: 1-1 vs. Independiente Medellín

1-1 vs. Independiente Medellín Fecha 2 del grupo A: 2-1 vs. Cusco

2-1 vs. Cusco Fecha 3 del grupo A: 1-1 vs. Flamengo

1-1 vs. Flamengo Fecha 4 del grupo A: 1-1 vs. Cusco

1-1 vs. Cusco Fecha 5 del grupo A: 0-1 vs. Flamengo

0-1 vs. Flamengo Fecha 6 del grupo A: 1-0 vs. Independiente Medellín

1-0 vs. Independiente Medellín Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Universidad Católica

1-1 vs. Universidad Católica Vuelta de los octavos de final: 3-0 vs. Universidad Católica

3-0 vs. Universidad Católica Ida de los cuartos de final: 1-1 vs. Corinthians

1-1 vs. Corinthians Vuelta de los cuartos de final: 1-0 vs. Corinthians

1-0 vs. Corinthians Ida de las semifinales: 0-0 vs. Flamengo

0-0 vs. Flamengo Vuelta de las semifinales: 0-0 (3-2 por penales) vs. Flamengo

El historial entre ambos clubes tiene un único antecedente que le trae un gran recuerdo a Estudiantes porque se cruzaron en la definición de la Copa Libertadores de 1968 y se coronó campeón con un triunfo 2 a 0 en el partido de desempate en, casualmente, el estadio Centenario de Montevideo.

La final de ese año llegó al tercer encuentro tras un triunfo por lado. En la ida, en La Plata, el local ganó 2 a 1 mientras que en la revancha, en San Pablo, sonrió el Verdao 3 a 1. Por entonces, no se definía por goles sino por puntos y, por eso, se necesitó de un tercer juego en cancha neutral.

Estudiantes fue campeón de la Copa Libertadores en 1968, tras vencer a Palmeiras: el DT Osvaldo Zubeldía, Carlos Bilardo, Madero, Ribaudo y Pachamé, entre otros

Finales de la Copa Libertadores a partido único

2019 : Flamengo 2-1 River - Estadio Monumental de Lima, Perú.

: Flamengo 2-1 River - Estadio Monumental de Lima, Perú. 2020 : Palmeiras 1-0 Santos - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

: Palmeiras 1-0 Santos - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. 2021 : Palmeiras 2-1 Flamengo - Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

: Palmeiras 2-1 Flamengo - Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. 2022 : Flamengo 1-0 Athletico Paranaense - Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador.

: Flamengo 1-0 Athletico Paranaense - Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador. 2023 : Fluminense 2-1 Boca - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

: Fluminense 2-1 Boca - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. 2024 : Botafogo 3-1 Atlético Mineiro - Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina.

: Botafogo 3-1 Atlético Mineiro - Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. 2025: Flamengo 1-0 Palmeiras - Estadio Monumental de Lima, Perú.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.