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Final de la Copa Sudamericana 2026: día, horario y sede

El encuentro que definirá al campeón del certamen tendrá lugar a fines de noviembre en Colombia

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La Copa Sudamericana 2026 se definirá en Colombia
La Copa Sudamericana 2026 se definirá en ColombiaArchivo

La Copa Sudamericana 2026 está en intancias decisivas con cuatro equipos en semifinales -Boca Juniors, Vasco Da Gama y Atlético Mineiro de Brasil; y Montevideo City Torque de Uruguay- que pujan por acceder a la definición para competir por el título del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

  • La final tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El horario será anunciado oportunamente porque todavía no está oficializado.
El cuadro de la Copa Sudamericana 2026
El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Los cruces de semifinales inician esta semana. En la parte alta del cuadro el xeneize choca con el Gigante da Colina, primero en la Bombonera y luego en el Maracaná. En el sector inferior, el Galo hace lo propio con City Torque, en la ida de local y en la vuelta, de visitante en Montevideo.

De los equipos que siguen en carrera por la corona, Boca es uno de los máximos ganadores de la historia con dos estrellas al igual que Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador; Independiente, Atlético Paranaense y Lanús. Los otros tres clubes nunca conquistaron la Copa Sudamericana.

Boca Juniors es el único de los cuatro equipos que están en semifinales de la Copa Sudamericana 2026 que sabe lo que es ganar el torneo
Boca Juniors es el único de los cuatro equipos que están en semifinales de la Copa Sudamericana 2026 que sabe lo que es ganar el torneoMIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

  • 2002: San Lorenzo (Argentina).
  • 2003: Cienciano (Perú).
  • 2004: Boca Juniors (Argentina).
  • 2005: Boca Juniors (Argentina).
  • 2006: Pachuca (México).
  • 2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).
  • 2008: Internacional (Brasil).
  • 2009: LDU Quito (Ecuador).
  • 2010: Independiente (Argentina).
  • 2011: Universidad de Chile (Chile).
  • 2012: San Pablo (Brasil).
  • 2013: Lanús (Argentina).
  • 2014: River Plate (Argentina).
  • 2015: Independiente Santa Fe (Colombia).
  • 2016: Chapecoense (Brasil).
  • 2017: Independiente (Argentina).
  • 2018: Athletico Paranaense (Brasil).
  • 2019: Independiente del Valle (Ecuador).
  • 2020: Defensa y Justicia (Argentina).
  • 2021: Athletico Paranaense (Brasil).
  • 2022: Independiente del Valle (Ecuador).
  • 2023: LDU Quito (Ecuador).
  • 2024: Racing Club (Argentina).
  • 2025: Lanús (Argentina).
Lanús, el campoeón de la Sudamericana 2025, quedó eliminado en 16avos de final de esta edición
Lanús, el campoeón de la Sudamericana 2025, quedó eliminado en 16avos de final de esta ediciónBuda Mendes - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

  • Liga de Quito (Ecuador) / Boca (Argentina) / Independiente (Argentina) / Atlético Paranaense (Brasil) / Independiente del Valle (Ecuador) / Lanús (Argentina) - 2
  • River (Argentina) / San Pablo (Brasil) / Internacional (Brasil) / Arsenal (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Defensa y Justicia (Argentina) / Chapecoense (Brasil) / Universidad de Chile / Independiente de Medellín (Colombia) / Pachuca (México) / Cienciano (Perú) / Racing (Argentina) - 1
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