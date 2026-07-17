Final del Mundial 2026 de este domingo 19 de julio: horario, show de mediotiempo y cómo ver

Este domingo, a partir de las 16 (horario argentino), la selección argentina y España le bajarán el telón al Mundial 2026. Se consolidaron como los dos mejores de esta edición y se enfrentarán en la final, que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El partido se podrá ver en vivo por TV a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

Para meterse en la pelea por el título, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi dejó en el camino a Inglaterra por 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez (Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico). La Furia Roja, por su parte, eliminó nada menos que a Francia por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro.

Con Messi a la cabeza, la selección argentina eliminó a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026 Rebecca Blackwell - AP

El trascendental encuentro pondrá cara a cara al N° 1 y al N° 2 del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), España y la Argentina. Los españoles buscarán levantar el trofeo por segunda vez tras lo hecho en Sudáfrica 2010, y los argentinos intentarán defender el título obtenido en Qatar 2022 para bordar la cuarta estrella en el escudo luego de las otras consagraciones en Argentina 1978 y México 1986.

Detalles del show del entretiempo

En el mediotiempo ocurrirá algo nunca visto en una Copa del Mundo: habrá shows musicales. La FIFA anunció a través de su sitio web que el espectáculo lo dirigirá Chris Martin, líder de Coldplay, y que se presentarán estrellas internacionales de la talla de Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber. Burna Boy, que interpreta la canción mundialista Dai Dai con Shakira, también dirá presente junto a Gustavo Dudamel, el reconocido director venezolano y director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, y el coro PS 22, ganador del premio Webby, con Coldplay.

La organización confirmó que serán 11 minutos de shows y cuatro para desmontar toda la escenografía.

Chris Martin, líder de Coldplay, presentará el show del mediotiempo en la final del Mundial 2026 Capital Pictures/Alamy Live News

También, lógicamente, se llevará a cabo la ceremonia de clausura en la previa del encuentro. Reunirá a algunas de las figuras más destacadas del mundo de la música y del entretenimiento como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y IShowSpeed, que actuarán en la ceremonia, así como Tom Cruise, entre otros artistas e invitados especiales como Post Malone, ganador de nueve discos de diamante. Además, Jennifer Hudson, ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los instantes previos al comienzo de la final.

Cómo ver online la final del Mundial 2026

El partido definitorio está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Disney+ Premium.

Paramount+.