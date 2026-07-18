Final del Mundial 2026: show de previa, entretiempo y horario del partido

La definición del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 entre la selección argentina y España de este domingo a las 16 (horario argentino) no será una más. No solo porque un equipo, el albiceleste está en el umbral de conseguir lo que nadie logro en los últimos 50 años, que es ser bicampeón, y porque la Furia Roja también haría historia consiguiendo la segunda copa desde que participa, sino por el contexto festivo. Por disputarse en Nueva Jersey, o sea, en escenario norteamericano, no puede obviarse el tamaño del show (o shows) que habrá en el último día de competencia. Símil a lo que ostenta en cada año en el Super Bolw, Estados Unidos pretende llenar de luces y sonido su último acto.

En este contexto, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) organizó una fiesta sin precedentes para el antes y el entretiempo del partido, el cual promete captar la atención de millones de espectadores en todo el planeta.

Robbie Williams y Laura Pausini estuvieron en la final del Mundial de Clubes 2025 y repetirán en este de selecciones FRANCK FIFE - AFP

Según pudo saber LA NACION, la ceremonia previa arrancará una hora y media antes del comienzo del partido que dirimirá al campeón. Para las 14.30 (horario argentino) están previstas las participaciones de Tom Cruise, Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams. Y luego, Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos, que hasta ahora sólo se entonó en los partidos de la selección local.

Después, lo más esperado (y aquí sí, el símil Super Bowl, con su tradicional show de mediotiempo), el entretiempo. Para entonces, se prevén 11 minutos de espectáculo. Como figura estelar estará Madonna y, tras participar de la Ceremonia Inaugural, Shakira también entrará en escena. Completarán el show Justin Bieber y la banda pop coreana BTS. Las actuaciones contarán con la dirección de Chris Martin, líder de Coldplay, quien además será el presentador.

Chris Martin, líder de Coldplay, tendrá un papel preponderante en los shows de este domingo

El personal técnico dispondrá, a continuación, de cuatro minutos para desmontar toda la escenografía dispuesta sobre el campo de juego. Este despliegue técnico busca garantizar que la reanudación del partido ocurra en tiempo y forma, dentro de los 15 minutos habituales de un entretiempo.

La Copa del Mundo es el trofeo más deseado en el planeta fútbol; este domingo será de la Argentina o España Aníbal Greco

Cómo ver online la final del Mundial 2026

El partido que dirimirá al campeón de la edición 2026 está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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Lionel Messi y la selección argentina sueñan con repetir el título de Qatar 2022 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Cómo llegaron la Argentina y España a la final

Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo en ejercicio se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.

La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.