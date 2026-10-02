Finlandia vs. Albania por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Finlandia y Albania, correspondiente al grupo C1 de la Liga de Naciones, se disputará este sábado 3 de octubre a las 10.00 h en el Helsinki Olympic Stadium, ubicado en Helsinki.

El momento de los equipos

Finlandia llega a este compromiso tras igualar 0-0 ante Bielorrusia en su presentación previa, buscando consolidar su juego en casa. Por su parte, Albania arriba con confianza tras una victoria sólida frente a San Marino, encuentro que finalizó con un marcador de 3-0 a favor de los albaneses.

Números que anticipan el duelo

El conjunto local intentará hacer valer la localía en el Helsinki Olympic Stadium para sumar de a tres. Mientras tanto, el equipo visitante llega con el impulso anímico de haber mantenido su valla invicta y concretado tres goles en su última actuación, factores que intentarán replicar en suelo finlandés.

Lo que está en juego

Este cruce por la tercera jornada es vital para las aspiraciones de ambos en el grupo C1. Una victoria para cualquiera de los dos lados significará un paso fundamental para escalar posiciones y mantenerse en la pelea por el liderazgo de la zona en esta edición de la Liga de Naciones.