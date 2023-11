escuchar

Este lunes, tras concluir la etapa de grupos y dos jornadas de descanso, se reanuda el Mundial Sub 17 Indonesia 2023 con dos partidos de los octavos de final: Ecuador vs. Brasil y España vs. Japón, ambos en el estadio de Manahan. La instancia continuará el martes con cuatro juegos, entre ellos el de la selección argentina vs. Venezuela, y concluirá un día después con los últimos dos.

En la Argentina hay dos opciones para seguir los encuentros por televisión: DirecTV, a través de sus diferentes señales de DSports, transmite todos los cotejos; mientras que TyC Sports dispone de los de la selección argentina -al igual que la TV Pública-, como así también otros de relevancia. Además, vía streaming hay otras tres alternativas: DGO, TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

La selección argentina clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 17 y enfrentará a Venezuela @Argentina

Octavos de final del Mundial Sub 17

Ecuador vs. Brasil - Lunes 20 de noviembre a las 5.30 en el estadio de Manahan.

España vs. Japón - Lunes 20 de noviembre a las 9 en el estadio de Manahan.

Malí vs. México - Martes 21 de noviembre a las 5.30 en el estadio Gelora Bung Tomo.

Alemania vs. Estados Unidos - Martes 21 de noviembre a las 5.30 en el estadio Si Jalak Harupat.

Marruecos vs. Irán - Martes 21 de noviembre a las 9 en el estadio Gelora Bung Tomo.

Argentina vs. Venezuela - Martes 21 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Inglaterra vs. Uzbekistán - Miércoles 22 de noviembre a las 5.30 en el estadio Internacional Jakarta.

Francia vs. Senegal - Miércoles 22 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Así quedó conformado el cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 17 Indonesia 2023 FIFA

Todos los campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos, el primero en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015, pero no podrá agigantar su palmarés porque no participará de la edición venidera. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman una cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

China 1985: Nigeria.

Canadá 1987: Unión Soviética.

Escocia 1989: Arabia Saudita.

Japón 1993: Nigeria.

Ecuador 1995: Ghana.

Egipto 1997: Brasil.

Nueva Zelanda 1999: Brasil.

Trinidad y Tobago 2001: Francia.

Finlandia 2003: Brasil.

Perú 2005: México.

Corea del Sur 2007: Nigeria.

Nigeria 2009: Suiza.

México 2011: México.

Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.

Chile 2015: Nigeria.

India 2017: Inglaterra.

Brasil 2019: Brasil.