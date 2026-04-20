Así quedó la tabla histórica de campeones del Sudamericano Sub 17, tras el título de Colombia

El combinado cafetero goleó a la selección argentina 4 a 0 en la definición y logró su segundo título en la historia; la albiceleste quedó con cuatro vueltas olímpicas
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La selección de Colombia se coronó campeón del Sudamericano Sub 17 que se desarrolló en Paraguay al derrotar este domingo en la final a su par de la Argentina 4 a 0 y logró su segundo título en la historia, con el que escaló un puesto en la tabla de máximos ganadores.
Los goles del combinado cafetero los antaron Miguel Agamez por duplicado, Matías Caicedo y José Escorcia. El encuentro se desarrolló en el predio que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene en Luque y lo arbitró el paraguayo David Ojeda. Lo curioso fue que durante 11 minutos se interrumpió el juego a raíz de un corte de energía eléctrica en el estadio. Además, la albiceleste terminó el duelo con ocho futbolistas por las expulsiones de Mateo Mendizábal, Alan Alcaraz y Simón Escobar.
En su camino a la gloria Colombia se ubicó segundo en la tabla de posiciones de la zona A con siete unidades, por detrás de Ecuador. Debutó con un empate sin goles antes los ecuatorianos, le ganó a Chile 1 a 0, cayó ante Uruguay 2 a 0 y se impuso al anfitrión 2 a 0. En semifinales vapuleó a Brasil 3 a 0 y con su triunfo ante los argentinos volvió a ganar el título continental tras 33 años porque la única ocasión había sido en 1993.
Con la nueva coronación, dejó átras a Bolivia y quedó en el tercer lugar de la tabla histórica en soledad, por debajo de Brasil y la Argentina. La Canarinha es el máximo ganador del Sudamericano Sub 17 con 14 estrellas: 1989, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2023 y 2025. La albiceleste lo ganó cuatro veces, la primera en 1985 y luego en 2003, 2013 y 2019.
Tabla de campeones del Sudamericano Sub 17
- Brasil - 14
- Argentina - 4
- Colombia - 2
- Bolivia - 1
El certamen, además del título, puso en juego siete plazas al Mundial 2026, que se realizará en Qatar en noviembre en fechas a confirmar con la participación de 48 equipos. Además de los finalistas, de Sudamérica se clasificaron Brasil como tercero, Ecuador como cuarto, Chile como quinto, Uruguay como sexto y Venezuela como séptimo. Se quedaron afuera Bolivia, Perú y el anfitrión.
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