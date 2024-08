Flamengo anunció la contratación de Carlos Alcaraz con un video y una foto muy particular

FICOU NA DÚVIDA? 🤔



O ALCARAZ DO MENGÃO É O DO FUTEBOL! O ARGENTINO CHEGA PARA REFORÇAR OS GRAMADOS DO FLAMENGO! MUITO SUCESSO E CONQUISTAS COM O MANTO SAGRADO, CHARLY! ⚽️🔴⚫️#AlcarazÉDoMengão pic.twitter.com/zDN4s9iOno