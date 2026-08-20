Flamengo le ganó a Cruzeiro 2-1 y lo eliminó de la Copa Libertadores con un show de golazos en el Maracaná

Flamengo le ganó 2-1 (3-2 global) a Cruzeiro en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y avanzó a cuartos. En su camino por defender el título, el Mengao se hizo fuerte en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en un partido que contó con tres golazos protagonizados por un argentino, un brasileño y un uruguayo.

Después de un trabado 1 a 1 en la ida, los dos equipos encararon la revancha con la intención de conseguir el pasaje a la próxima instancia, lo que se tradujo en un partidazo: ambos compartieron la posesión y no se refugiaron en sus áreas, sino que fueron a buscar el gol para evitar los penales.

Así fue que Flamengo se topó con el primer tanto. A los 34 minutos, Giorgian De Arrascaeta encaró desde el sector izquierdo y armó una pared con Pedro, otra de las figuras. El mediocampista uruguayo fue a buscar la devolución dentro del área y, sin un toque previo, sacó un remate que fue directo hacia el ángulo del arco rival.

Ya en el segundo tiempo, Cruzeiro se propuso avanzar las líneas para conseguir el empate y, apenas cinco minutos después, lo logró. El argentino Lucas Romero recibió un pase atrás de parte de Gerson para seguir moviendo la pelota y romper algún espacio. Sin embargo, el exjugador de Independiente y Vélez le pegó al arco, a pesar de no tener una posición cómoda, y metió la pelota en el palo lejano de Agustín Rossi, que se lanzó pero no llegó a tocarla.

Lucas Romero convirtió un golazo frente a Flamengo PABLO PORCIUNCULA - AFP

De todos modos, la ilusión del conjunto visitante no duró mucho, ya que Flamengo se repuso a los pocos minutos. A los 60, Pedro volvió a aparecer en el borde del área rival, pero, esta vez, no le devolvió la pelota a De Arrascaeta, sino que se la dejó servida a Samuel Lino para definir. En una primera acción, el delantero brasileño amagó con sacar un remate y, cuando el rival que lo marcaba siguió de largo, finalmente pateó. El arquero se estiró para evitar el gol, pero no pudo.

De esta manera, Flamengo se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador entre Deportes Tolima e Independiente del Valle. Ese cruce está atrasado debido a que el partido de ida entre ambos debió suspenderse por el terremoto en Colombia y el primer duelo se disputó recién esta semana, en lo que fue victoria por 1 a 0 para los visitantes.

Flamengo hizo pesar la localía y se impuso ante Cruzeiro PABLO PORCIUNCULA - AFP

Luego, en caso de acceder a las semifinales, el Mengao podría enfrentarse a un equipo argentino. En esa misma llave se encuentran Estudiantes, que pasó a los cuartos tras vencer a Universidad Católica, y Rosario Central, que visitará este jueves a Corinthians por la vuelta de los octavos de final, después del empate 0 a 0 en el Gigante de Arroyito.

Asimismo, Flamengo volverá a enfrentar a Cruzeiro este sábado, en una nueva fecha del Brasileirao, pero esta vez en condición de visitante. El equipo de Río de Janeiro está segundo en la tabla, a tres puntos de Palmeiras, pero con un partido menos, mientras que el local se encuentra quinto y, en caso de ganar, podría escalar a la cuarta posición.