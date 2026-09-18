Flamengo pasó a semifinales de la Libertadores con sufrimiento y una “asistencia” de Agustín Rossi

Flamengo luce con orgullo la chapa de campeón vigente de la Copa Libertadores. En los últimos años, el club carioca se hizo un habitué de las instancias decisivas, y ganador: fue campeón en 2019, 2022 y 2025, además de aquel primer título de 1981, en tiempos del recordado Zico, más otra final perdida en 2021. El Fla ya se acostumbró al papel de equipo copero, aunque en la noche del jueves trastabilló. Independiente del Valle, al que había vencido por 2-0 en Ecuador, llegó al Maracaná dispuesto a discutirle la clasificación y lo puso en apuros un buen rato. Pero Flamengo zafó. Y será el rival de Estudiantes de La Plata en las semifinales, a jugarse entre el 13 y el 21 de octubre.

El rojo y negro parecía que tenía el pasaje en el bolsillo. Había adelantado su tarea al ganar 2-0 la semana pasada en el Atahualpa de Quito. Sólo debía completar la función en casa sin perder por dos goles. Pero el equipo ecuatoriano lo complicó, le planteó un partido áspero en su propio terreno, lo asfixió y a la media hora ya estaba arriba en el marcador con gol de Djorkaeff Reasco, que empujó un rebote que dio el arquero Agustín Rossi tras un grueso error del central Leo Pereira y una escapada de Matías Perelló, aquel volante que jugaba en Argentinos Juniors.

Emerson Pata y Erick Pulgar, en la lucha por la pelota (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

Tras el gol de Independiente del Valle, los locales perdieron por completo la brújula, más allá de que Erick Pulgar intentó con un tiro de media distancia sobre el final del primer tiempo. El Fla salió lanzado al ataque en la segunda mitad. El entrenador Leonardo Jardim movió piezas con la entrada del uruguayo Giorgian de Arrascaeta y del ecuatoriano Gonzalo Plata, un jugador que el club había vendido al Dínamo de Moscú y que el equipo ruso devolvió al alegar que no había superado los exámenes médicos.

Hubo mejoras, pero de nuevo los anfitriones se metieron en líos. La expulsión de Jorginho los dejaba en inferioridad numérica con 25 minutos por delante y ante un adversario muy peligroso. Los campeones entraron en modo de supervivencia y sacrificaron a su 9, Bruno Henrique, para que el español Saúl Ñíguez cubriera el agujero que dejó su compañero. La consigna era clara: resistir.

El desahogo de Flamengo tras llegar al empate contra Independiente del Valle (AP Photo/Bruna Prado) Bruna Prado - AP

A los 32 del segundo tiempo, a los miles de hinchas que colmaron el Maracaná esperando una fiesta y no una película dramática, se les paró el corazón: segundo gol de Independiente del Valle. Pero el VAR dictaminó que, en efecto, había un fuera de juego de Mateo Carabajal previo a la anotación de Yendri Vásquez. Suspiro de alivio multiplicado, y cinco minutos después, la explosión: Agustín Rossi, sacó largo desde su área; la pelota picó cerca del borde del área visitante, su colega Aldair Quintana se confió, el balón lo sobrepasó, y el uruguayo De Arrascaeta, que acompañaba la acción, cabeceó a la red para soltar el desahogo: empate y clasificación, cuando el rojo y negro ya buscaba resistir como fuera la caída por la mínima.

El Fla sufrió hasta el último instante, pero avanzó gracias a su triunfo 2-0 de la semana pasada en Quito. No jugó bien, pero supo sufrir, un factor que también caracteriza a los equipos que quieren pelear a lo grande. Estudiantes, que evitó un pleno brasileño entre los cuatro mejores de la Libertadores al eliminar el miércoles al Corinthians, será el próximo obstáculo del equipo de Rio de Janeiro en su carrera por ganar la Libertadores por quinta vez. La otra llave de semis enfrentará a Fluminense y Palmeiras.