Flamengo vs. Grêmio por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Flamengo y Grêmio, correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este miércoles 4 de noviembre a las 19.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

El Flamengo llega al compromiso con el ánimo en alto tras una contundente victoria por 4-1 frente a Vasco da Gama en su última presentación. Por el lado de la visita, Grêmio también arriba con confianza luego de imponerse 2-0 ante Athletico Paranaense en la fecha anterior, manteniendo una racha positiva en el tramo final del torneo.

Estadísticas del cruce

Ambos equipos se presentan en este duelo de la recta final del campeonato con la intención de consolidar sus respectivas campañas. Mientras el equipo local busca hacer valer la fortaleza de su estadio en Rio de Janeiro, el conjunto visitante intentará mantener la solidez defensiva que demostró en su reciente victoria.

Lo que está en juego

Con solo algunas fechas por delante para el cierre de la temporada 2026, los puntos en disputa en el Maracanã son vitales. Flamengo pretende aprovechar su localía para seguir escalando posiciones, mientras que Grêmio busca sumar fuera de casa para asegurar su lugar en la parte alta de la tabla de posiciones.