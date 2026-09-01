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Flamengo vs. Mirassol por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Flamengo recibe a Mirassol en la jornada 4 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido

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Flamengo vs. Mirassol por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online
Flamengo vs. Mirassol por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Flamengo y Mirassol correspondiente a la jornada 4 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 2 de septiembre a las 19.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Flamengo llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria contundente por 3-0 frente a Botafogo en su última presentación. Por su parte, Mirassol buscará sumar fuera de casa luego de igualar 1-1 ante Palmeiras en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con realidades distintas en cuanto a sus resultados recientes: mientras que el elenco carioca viene de sumar de a tres con solvencia, el conjunto visitante ha mostrado una mayor paridad al repartir puntos en su último encuentro.

Lo que está en juego

Este partido resulta fundamental para las aspiraciones de ambos en el inicio del campeonato. Para Flamengo, confirmar el buen rendimiento tras la victoria en el clásico, y para Mirassol, la necesidad de rescatar unidades valiosas en un escenario emblemático como el Maracaná para escalar posiciones en la tabla.

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