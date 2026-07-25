Flamengo vs. São Paulo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Flamengo y São Paulo, correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este domingo 26 de julio a las 18.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Flamengo llega al compromiso con el ánimo en alza tras conseguir una contundente victoria por 4-0 frente a Chapecoense en su última presentación. Por el lado de la visita, São Paulo afronta el desafío tras haber caído en su compromiso previo por 2-1 ante Athletico Paranaense, por lo que buscará recuperarse en un escenario complejo.

Números que anticipan el duelo

El conjunto local buscará capitalizar el impulso de su reciente goleada para mantener su solidez en el Maracaná. En contraste, el elenco paulista intentará romper la racha negativa que dejó su última caída, ajustando piezas clave tras el resultado adverso frente al Paranaense.

Lo que está en juego

Para el Flamengo, sumar de a tres es vital para consolidar su buen presente y escalar posiciones en la tabla del certamen. São Paulo, por su parte, tiene la necesidad imperiosa de rescatar puntos fuera de casa para no perder terreno y volver a la senda del triunfo tras el traspié sufrido en la fecha pasada.