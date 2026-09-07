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Fluminense - Platense: horario, TV y formaciones del partido de ida los cuartos de final de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Fluminense vs. Platense, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Fluminense vs. Platense, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Fluminense y Platense se enfrentan este martes desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio do Maracanã, en uno de los partidos del grupo C de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Fluminense viene de empatar ante Independiente Rivadavia por 1-1 mientras que Platense llega de empatar ante Coquimbo Unido por 0-0.

Todo lo que hay que saber

  • Fluminense vs. Platense
  • Hora: 19.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 15 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Fluminense y Platense en la tabla de posiciones

El grupo C de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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