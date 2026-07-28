Fluminense vs. Bahia por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Fluminense recibe a Bahia en la jornada 21 de Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Fluminense y Bahia correspondiente a la jornada 21 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 29 de julio a las 21.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.
El presente de ambos conjuntos
Fluminense arriba a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Grêmio en su última presentación. Por su parte, el equipo visitante, Bahia, llega al Maracanã luego de haber registrado un empate 1-1 ante Corinthians en la jornada pasada.
Números destacados
Ambos equipos mantienen una dinámica reciente similar, habiendo ambos empatado por el mismo marcador de 1-1 en sus respectivos encuentros previos, lo que demuestra una paridad competitiva en la antesala de este enfrentamiento en Rio de Janeiro.
Lo que está en juego
Al encontrarse en plena disputa de la jornada 21 del torneo, tanto Fluminense como Bahia buscarán sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de clasificación y consolidar su rendimiento en esta temporada 2026 del fútbol brasileño.
- 1
Carta abierta de Mbappé a los hinchas tras la frustración con la selección de Francia en el Mundial 2026
- 2
Un jugador de Barracas Central fue denunciado por violencia de género por su expareja
- 3
Dani Olmo desmintió a Roberto Ayala y no aceptó las disculpas tras la agresión del asistente de Lionel Scaloni
- 4
Franco Mastantuono fue titular en Real Madrid: entre el buen rendimiento y las críticas en España