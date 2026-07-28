Fluminense vs. Bahia por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Fluminense y Bahia correspondiente a la jornada 21 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 29 de julio a las 21.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El presente de ambos conjuntos

Fluminense arriba a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Grêmio en su última presentación. Por su parte, el equipo visitante, Bahia, llega al Maracanã luego de haber registrado un empate 1-1 ante Corinthians en la jornada pasada.

Números destacados

Ambos equipos mantienen una dinámica reciente similar, habiendo ambos empatado por el mismo marcador de 1-1 en sus respectivos encuentros previos, lo que demuestra una paridad competitiva en la antesala de este enfrentamiento en Rio de Janeiro.

Lo que está en juego

Al encontrarse en plena disputa de la jornada 21 del torneo, tanto Fluminense como Bahia buscarán sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de clasificación y consolidar su rendimiento en esta temporada 2026 del fútbol brasileño.