Fluminense vs. Remo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Fluminense y Remo, correspondiente a la jornada 24 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 22 de agosto a las 16.00 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Fluminense llega al duelo con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-2 frente a Palmeiras en su presentación anterior. Por el lado de la visita, Remo arriba al compromiso tras empatar 1-1 ante Internacional en la fecha pasada, buscando sumar puntos importantes fuera de casa.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se encuentran en instancias competitivas donde la regularidad resulta fundamental. La solidez de Fluminense en el Maracanã será puesta a prueba por la capacidad de resiliencia que demostró Remo en su último encuentro fuera de casa.

Lo que está en juego

Para Fluminense, una victoria es clave para escalar posiciones y capitalizar el envión anímico del último triunfo. Para Remo, sumar en Rio de Janeiro es esencial para mantenerse firme en la tabla de posiciones y consolidar su rendimiento en la máxima categoría del fútbol brasileño.