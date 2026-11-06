Forlán anunció la lista de convocados de Uruguay para el partido ante Argentina

Diego Forlán ya tiene todo pensado para cuando la selección de Uruguay visite nuestro país el viernes 13 de noviembre para el amistoso contra la Argentina, en la Bombonera. El entrenador charrúa, que hizo su presentación al frente de la Celeste en la gira por Asia de octubre, convocó a 28 futbolistas para esta nueva serie de amistosos.

Luego del partido ante Argentina, Uruguay afrontará un duelo ante República Dominicana, el martes 17, en el estadio Domingo Burgueño Miguel, de Maldonado.

El arquero Santiago Mele, de Independiente, es el único convocado que juega en el fútbol argentino. En tanto que la buena noticia para Boca es que Forlán liberó a Miguel Merentiel, que tiene por delante nada menos que la final de la Copa Sudamericana, el 21 de noviembre, en Barranquilla, ante Atlético Mineiro.

Los 28 convocados de Diego Forlán para el amistoso de Uruguay ante Argentina

Los 28 convocados

Arqueros

• Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

• Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

• Sebastián Jaume (Albion)

• Santiago Mele (Independiente)

Defensas

• Guillermo Varela (Flamengo)

• Santiago Mouriño (Villarreal)

• Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)

• Ronald Araujo (Liverpool)

• José María Giménez (RC Deportivo)

• Mathías Olivera (Napoli)

• Juan Rodríguez (Cagliari)

• Joaquín Piquerez (Palmeiras)

• Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

• Rodrigo Bentancur (Tottenham)

• Facundo Bernal (Betis)

• Lucas Torreira (Galatasaray)

• Nicolás De La Cruz (Flamengo)

• Federico Valverde (Real Madrid)

• Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

• Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

• Agustín Canobbio (Fluminense)

• Facundo Pellistri (Panathinaikos)

• Maximiliano Araújo (Sporting CP)

Delanteros

• Martín Satriano (Getafe)

• Bruno Damiani (Philadelphia Union)

• Rodrigo Aguirre (Tigres)

• Federico Viñas (Toluca)

• Darwin Núñez (Diriyah Club)