Formación de Argentina vs. Argelia: este es el posible equipo titular para el debut

La selección argentina debuta este martes en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 frente a Argelia y el entrenador Lionel Scaloni tiene la formación prácticamente definida para el encuentro que se desarrolla desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City y corresponde a la primera fecha del Grupo J.

La mayoría de los jugadores que arrancarán en el XI, algo que Scaloni nunca anuncia antes, fueron campeones en Qatar 2022. Incluso, al menos cinco futbolistas fueron titulares en la final contra Francia, en el estadio Lusail. El equipo albiceleste tuvo recambio en los últimos tres años y medio, pero la base del plantel es la misma que le dio el tercer trofeo al país después de los conseguidos en 1978 y 1986.

Lionel Messi es titular en la selección argentina en el debut en el Mundial 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

El arco será de Emiliano Martínez. ‘Dibu’ no atajó en los amistosos ante Honduras e Islandia porque sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha en la definición de la Europa League con Aston Villa. De hecho, los médicos del club inglés le recomendaron operarse, pero decidió no hacerlo para poder disputar la cita ecuménica y llega al debut sin la preparación ideal.

En la defensa es donde el DT tiene una duda y es si el lateral derecho será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. Ambos llegaron a la concentración con lesiones musculares y en el caso del jugador de River sumó minutos en el amistoso con Islandia. Ninguno está en condiciones de afrontar 90 minutos, por lo que es probable que ambos jueguen, pero es una incógnita quien lo hará desde el arranque.

Emiliano Martínez no está recuperado al 100% de una fractura en un dedo de su mano derecha, pero atajará frente a Argelia Aníbal Greco - La Nación

El puesto de primer zaguero central lo ocupará Cristian Romero. ‘Cuti’ se recuperó mucho antes de lo previsto de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y sumó minutos en los encuentros de preparación. Su compañero no será Nicolás Otamendi, sino Lisandro Martínez en una decisión que sorprendió y que recuerda al inicio de la Copa América 2024, cuando ‘Licha’ le quitó el lugar al subcapitán.

El lateral izquierdo será Facundo Medina, quien se metió por la ventaja a la Copa del Mundo porque peleó por un puesto con Marcos Acuña hasta último momento y, a partir de la lesión muscular de Nicolás Tagliafico, se ganó el privilegio de estar en el primer partido.

Facundo Medina será el lateral izquierdo titular en la selección argentina para enfrentar a Argelia TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mediocampo será el habitual titular, el mismo que arrancó la final del Mundial Qatar 2022 contra los franceses: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Unos metros más adelante irá Thiago Almada, quien llegó tras una irregular temporada en Atlético de Madrid pero quien tuvo grandes actuaciones con la camiseta albiceleste en las eliminatorias y amistosos.

La ofensiva, en tanto, la compartirán Lionel Messi y Lautaro Martínez. El 10 se convertirá en el primer futbolista en jugar seis Mundiales, récord que el miércoles alcanzará también Cristiano Ronaldo.

Lautaro Martínez iría como titular en el inicio del Mundial, con la selección argentina Butch Dill - FR111446 AP

La presencia del ‘Toro’ radica en gran parte en que Julián Alvarez acarrea una molestia en el tobillo izquierdo que lo tiene a maltraer y le impidió jugar en los amistosos. No obstante, el atacante de Inter atraviesa un gran momento y se ganó el lugar para comenzar el certamen como titular.

Posible formación de Argentina vs. Argelia

Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

El equipo africano participa del Mundial por quinta vez y su mejor actuación hasta la fecha fue en Brasil 2014, cuando llegó hasta octavos de final y perdió 2 a 1 con Alemania, luego campeón, en tiempo suplementario. La gran estrella del equipo es Riyad Mahrez, un extremo de época que brilló durante años en Manchester City bajo la conducción técnica de Pep Guardiola y quien será titular en el debut frente a la Argentina.

El entrenador es Vladimir Petkovic y, en la previa, se mostró confiado: “Hemos trabajado mucho y estamos preparados. Seguramente no somos favoritos, pero hemos visto que se pueden dar sorpresas. Intentamos conseguirlo. Como he dicho, jugamos contra un equipo dominante que lleva mucho tiempo jugando con este estilo. Nosotros tenemos muchísimo respeto por todos los adversarios. Sobre todo por la Argentina, que es una selección que ha obtenido grandes resultados y es la actual campeona del mundo”.

Riyad Mahrez es el capitán y estrella de Argelia, que debuta en el Mundial frente a la selección argentina Mosa'ab Elshamy - AP

El encuentro entre argentinos y argelinos es el que abre la zona J y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé; y en las plataformas digitales en Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Posteriormente, Austria y Jordania chocan en el San Francisco Bay Arena desde la 1 (hora argentina) de este miércoles y concluyen la jornada inaugural de la zona.