Formación de Argentina vs. España: este es el posible equipo titular para la final del Mundial

La selección argentina y España se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), por la final del Mundial 2026. En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa pero no confirmó el equipo titular, aunque se sabe que la totalidad de los convocados están en condiciones de sumar minutos. Todos los detalles de este juego, antes, durante y después de su desarrollo se pueden seguir en canchallena.com.

Para meterse en la pelea por el título, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi dejó en el camino a Inglaterra por 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez (Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico). La Furia Roja, por su parte, eliminó nada menos que a Francia, que llegó como gran favorita, por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro.

La selección argentina dejó todo ante Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026 Rebecca Blackwell - AP

El cuerpo técnico albiceleste no tuvo mucho tiempo para analizar variantes en los entrenamientos. Derrotó a los ingleses el miércoles, los integrantes de la delegación llegaron a Nueva York el jueves a las 11 de la noche y el viernes realizaron la práctica “a las apuradas” por la cercanía con la conferencia de prensa. “Nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos, pero tuvimos que hacer uno extraño, rápido, por la conferencia y todo esto. Casi no pudimos probar nada (...) Veremos cómo llegan porque hay jugadores que no están al 100 por 100. En principio, jugaremos haciendo nuestro trabajo y pensando en las cosas buenas que tiene el rival”, afirmó el DT.

Se sabe que Emiliano Martínez será el arquero titular. El propio ‘Dibu’ también habló con los medios antes de la final, en una costumbre que se repitió en todas las finales que afrontó la selección argentina desde 2021. “No me importa no tener un trofeo de Mejor Jugador o no salir en la tapa de los diarios. Me importa que los jugadores y el entrenador confíen en mí (...) Si no llega mi momento y ganamos la final, la copa tiene el mismo tamaño y color”, comentó en relación a la falta de apariciones claves de su parte en lo que va del certamen.

Emiliano 'Dibu' Martínez pide el aliento de los hinchas en los minutos finales de las semifinales ante Inglaterra Erik S. Lesser - FRE53108 AP

En la defensa, la única duda está en el lateral derecho. Nahuel Molina es uno de los puntos más bajos del equipo y, en contrapartida, Gonzalo Montiel demostró estar a la altura del desafío cada vez que le tocó ingresar desde el banco de suplentes, principalmente en las recientes semifinales ante Inglaterra. El resto de los defensores salen de memoria, con Cristian ‘Cuti’ Romero y Lisandro Martínez como la pareja de centrales, y con Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo y con la difícil tarea de anular a Lamine Yamal.

En la mitad de la cancha hay tres fijas: Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. El cuarto lugar vacante tiene tres posibles ocupantes: Nicolás González, Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone. El polifuncional zurdo entró con las mismas ganas de siempre y empujó hasta el final para buscar el empate y la posterior victoria por 2 a 1 ante los ingleses. El cuerpo técnico estaría evaluando darle una oportunidad desde el arranque, pero no está claro si podrá ganarle la pulseada al ‘Cholito’, titular en el último partido, o a De Paul, uno de los referentes del plantel.

Leandro Paredes y Enzo Fernández, dos de los mejores jugadores argentinos en lo que va del Mundial SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la delantera Lionel Messi, uno de los goleadores de lo que va del Mundial y el máximo anotador en la historia del certamen, es un número puesto. Su acompañante sería Julián Alvarez, que levantó el nivel con el correr de los partidos y viene de ser figura ante Suiza en cuartos de final y una pieza importante frente a los Tres Leones. Sin embargo, Lautaro Martínez, autor del tanto agónico que le dio a la Argentina el pase a la final, se ilusiona con estar desde el arranque.

Posible formación de Argentina vs. España