Francia vs, Inglaterra hoy: horario y cómo ver el partido por el tercer puesto

Al Mundial 2026 prácticamente no le queda nada. Un partido este sábado y uno más, el más deseado, este domingo, la final. Francia e Inglaterra, sin embargo, deberán conformarse con el primero, ya que pese a llegar como favoritas a estar en el juego definitivo quedaron imposibilitadas de cumplir con ese deseo en semifinales. El conjunto galo cayó con España e Inglaterra con la Argentina. Se verán las caras entonces en el encuentro que pocos quieren atravesar, el que da el último lugar del podio en la cita ecuménica. Todos los detalles de este partido se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Franceses e ingleses se miden este sábado desde las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y en la argentina se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109.

Francia se despidió de la pelea por el título al caer ante España en semifinales, por 2 a 0 LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Les Bleus, los máximos favoritos a quedarse con el título, perdieron en semifinales ante España 2 a 0 sin atenuantes mientras que los Tres Leones fueron eliminados por la Argentina 2 a 1 en un encuentro en el que se adelantaron en el marcador, pero no resistieron.

Sin posibilidades para Francia de ganar su tercera Copa del Mundo después de Francia 1998 y Rusia 2018 y para Inglaterra de conquistar su segundo trofeo después del de 1966, una atracción que tiene el juego es la pelea entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham por la Bota de Oro. El delantero de Real Madrid tiene ocho goles y domina la tabla de artilleros junto a Lionel Messi mientras que los ingleses acumulan seis cada uno. Si bien están más atrás, todavía tienen posibilidades de llegar a la cima.

Lionel Messi fue clave en la Argentina y Harry Kane no le aportó demasiado a Inglaterra; la segunda semifinal del Mundial fue celeste y blanca Erik S. Lesser - FRE53108 AP

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Por tratarse de dos federaciones afiliadas a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), el historial entre sí tiene un sinfín de antecedentes y en certámenes de relevancia. La última vez que ambos países se enfrentaron fue en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 con triunfo para Francia 2 a 1 con goles de Aurélien Tchoumeni y Olivier Giroud. Harry Kane, de penal, igualó transitoriamente para Inglaterra.