Francia vs. Irak por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Francia y Irak correspondiente al grupo I se disputará el lunes 22 de junio a las 18.00 h en el Philadelphia Stadium, ubicado en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania.

El momento de los equipos

Francia arriba a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 3-1 frente a Senegal en su última presentación. Por el lado de Irak, el equipo buscará revertir la imagen y sumar sus primeros puntos luego de caer derrotado por 4-1 ante Noruega en su debut en la competencia.

Números que anticipan el duelo

El seleccionado francés llega con una tendencia ofensiva positiva tras convertir tres tantos en su estreno. Irak, por su parte, intentará ajustar su estructura defensiva tras el traspié sufrido en el encuentro inicial ante el conjunto noruego.

Lo que está en juego

Para Francia, una victoria es fundamental para consolidarse en la cima del grupo I y acercarse a la clasificación hacia la siguiente instancia. Irak, que necesita sumar de a tres para mantenerse con expectativas dentro del certamen, intentará dar el golpe ante uno de los favoritos de la zona.