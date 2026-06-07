Francia vs. Irlanda del Norte, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Francia recibe a Irlanda del Norte en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se disputará este lunes 8 de junio a las 16.10 h en el Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, ubicado en Lille.
El momento de los equipos
Francia afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 2-1 ante Costa de Marfil en su presentación más reciente. Por su parte, Irlanda del Norte llega con el ánimo en alza luego de haber logrado una victoria por 1-0 frente a Guinea en su último duelo disputado.
Números que anticipan el duelo
El conjunto francés buscará hacerse fuerte en condición de local en el Decathlon Arena para retomar la senda del triunfo. Irlanda del Norte, en tanto, intentará ratificar la solidez defensiva demostrada en su anterior compromiso, donde logró mantener su valla invicta fuera de casa.
Lo que está en juego
Para Francia, este encuentro representa una oportunidad clave para ajustar piezas y recuperar la confianza colectiva tras el traspié ante los marfileños. Irlanda del Norte, a su vez, busca aprovechar el envión anímico del reciente triunfo para sumar un resultado positivo ante un rival de jerarquía internacional.
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