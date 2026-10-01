Francia vs. Italia por el Liga de Naciones 2026, día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Francia e Italia correspondiente al grupo A1 se disputará este viernes 2 de octubre a las 15.45 h en el Stade de France, ubicado en la ciudad de Saint-Denis.

El presente de ambos seleccionados

Francia llega a este compromiso con el ánimo en alto tras haber logrado una victoria por 1-0 frente a Bélgica en su última presentación. Por su parte, Italia arriba al duelo tras una contundente victoria por 4-1 ante Turquía, demostrando un gran nivel ofensivo en su encuentro previo.

Antecedentes y rendimiento

Ambos equipos llegan tras sumar de a tres en sus partidos anteriores, lo que marca una tendencia positiva en su desempeño reciente dentro de esta edición de la Liga de Naciones. El choque en el Stade de France promete ser estratégico, enfrentando la solidez defensiva demostrada por el conjunto local ante la contundencia goleadora que exhibió el equipo visitante en su última jornada.

Qué está en juego

Este duelo de la jornada 3 es determinante para consolidar posiciones en el grupo A1. Los puntos en disputa son fundamentales para los aspirantes que buscan liderar la zona y asegurar su lugar en la siguiente etapa del certamen europeo, enfrentando a dos potencias continentales que buscan imponer condiciones desde el inicio.