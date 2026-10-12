Franco Mastantuono, bajo la lupa en Fiorentina: críticas, adaptación al Calcio y un semestre que empezó torcido

Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina poco después de quedarse afuera del Mundial 2026. El volante de 19 años, que pasó de River a Real Madrid por más de 60 millones de euros y había formado parte de la lista preliminar de Lionel Scaloni, no entró en la nómina definitiva en medio de su flojo presente en el conjunto merengue. Por eso buscó continuidad en la liga italiana, con la intención de relanzar su carrera en Europa y, sobre todo, volver a meterse en el radar de la selección en la era post Lionel Messi. Sin embargo, sus primeros meses en Florencia tampoco fueron sencillos: una serie de actuaciones irregulares generó críticas de la prensa, de históricos del club y hasta comentarios de su propio entrenador.

Mastantuono, que llegó al club a préstamo por un año, sumó minutos en los ocho partidos del semestre, seis de ellos por Serie A, y marcó tres goles, sin asistencias. El dato, sin embargo, tiene una particularidad: los tres los convirtió en un mismo partido, en la victoria 4-2 ante Venezia por la cuarta fecha. Este sábado, Fiorentina perdió 2-1 frente a Genoa y Mastantuono, que disputó los 90 minutos, tampoco tuvo una buena actuación. Completó 27 de 31 pases, pero acumuló 18 pérdidas. Los principales cuestionamientos apuntan a su adaptación al roce del Calcio y a sus dificultades para conducir al equipo.

El volante suma tres goles en ocho partidos, todos convertidos en la victoria 4-2 sobre Venezia Paola Garbuio - LaPresse

“¿Mastantuono? Tiene que entender el fútbol italiano, pero si no juega, no lo entiende. Se crece con la experiencia. Franco es un jugador importante y no debe quejarse; así es como uno se convierte en el mejor. Tenés que saber gestionar tu estatus”, explicó su técnico, Paolo Vanoli.

El entrenador no estaba en el cargo cuando Mastantuono llegó a Fiorentina. El técnico era Fabio Grosso, quien incluso se contactó directamente con el argentino para convencerlo de sumarse al plantel. Grosso dejó el puesto después de las primeras tres fechas, tras tres derrotas, nueve goles recibidos y apenas uno a favor, además de diferencias con el director deportivo Fabio Paratici. Vanoli, de todos modos, aseguró estar “encantado” con Mastantuono, aunque también dejó en claro que todavía debe atravesar un proceso de adaptación.

El mediocampista de 19 años llegó a Florencia cedido por Real Madrid por una temporada y sin opción de compra

“18 pérdidas de pelota son muchas, pero el jugador que las cometió fue alguien que tuvo que asumir ese tipo de riesgo. Además, es un jugador con visión de gol, como lo demuestran sus estadísticas de remates hasta el momento (4,17 por partido). Es cierto que tuvo un mal día, pero también es injusto criticar a un jugador por un mal desempeño y luego elogiarlo por otro positivo, como en Venecia”, publicó Viola News, un sitio especializado en Fiorentina.

En Italia, algunos medios relacionaron su floja actuación ante Genoa con el desgaste físico posterior a la fecha FIFA. Mastantuono había participado de los tres partidos de Argentina: jugó 34 minutos ante Bolivia, 45 frente a Burkina Faso, con un gol, y 11 ante Benín. Durante esa ventana también habló de las críticas y de la exigencia que lo rodea desde hace tiempo. “La gente de Argentina es muy exigente, muchas veces son muy duros conmigo”, expresó. Y agregó: “Sé que se generaron muchas expectativas con respecto a mí, me agrada, pero también tengo que jugar para mí e intentar disfrutar”.

"LA GENTE ES MUY EXIGENTE CONMIGO Y LO ENTIENDO"



Franco Mastantuono y su reflexión sobre las expectativas que hay con él en la Selección Argentina. pic.twitter.com/2eJapF5Igm — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Algunos históricos de Fiorentina también fueron duros con el mediocampista, que dio muy joven el salto a Real Madrid pero nunca terminó de asentarse. En España disputó 35 partidos, convirtió tres goles, dio una asistencia, sufrió una expulsión y atravesó un par de lesiones musculares. Una de ellas lo dejó afuera durante todo noviembre y le impidió participar de los amistosos de Argentina ante Venezuela, Honduras y Angola, en el cierre de 2025, justo cuando Scaloni empezaba a definir buena parte de la lista para el Mundial.

“Mastantuono claramente tiene las habilidades, y en cuanto a la condición física, creo que es como dijo Vanoli: los jugadores jóvenes tardan menos en recuperarse. En Argentina te hacen volar, así que está acostumbrado. Pero no puede defender; piensa tanto en la jugada que no sabe cómo defender”, sostuvo el exarquero Giovanni Galli, que jugó nueve años en Fiorentina, fue campeón del mundo con Italia en 1982, campeón intercontinental con Milan en 1989 y ganó la Supercopa italiana con Napoli junto a Diego Maradona.

Mastantuono sumó minutos en los tres amistosos de Argentina durante la fecha FIFA y convirtió un gol ante Burkina Faso DIEGO LIMA - AFP

También Roberto Pruzzo, delantero multicampeón con Roma y que cerró su carrera en Fiorentina, apuntó contra el argentino: “Todo se complica si cada delantero hace lo que quiere. Mastantuono no da ni un solo pase; contra Genoa los perdió todos”.

Mastantuono tiene contrato con Fiorentina hasta junio de 2027, sin opción de compra, por lo que luego deberá regresar a Real Madrid. Hasta entonces, tendrá varios meses para levantar su nivel.