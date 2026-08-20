Franco Mastantuono habló de su difícil temporada en Real Madrid y explicó por qué eligió Fiorentina

Franco Mastantuono atraviesa un nuevo comienzo en Italia. Después de una temporada compleja en Real Madrid, el futbolista argentino fue presentado oficialmente como refuerzo de Fiorentina y habló sobre una etapa que considera clave para recuperar sensaciones, crecer y mostrar su mejor versión. “No lo tomo como una revancha, lo tomo como una oportunidad para demostrar el jugador que soy y ser feliz jugando al fútbol”, expresó en español —con un traductor en vivo— durante su primera conferencia de prensa como jugador del conjunto italiano.

El volante de 19 años hizo una evaluación de su experiencia en España sin dramatizar lo ocurrido. “En el Madrid tuvimos una temporada compleja, no fue fácil”, reconoció. Su mirada, sin embargo, estuvo puesta en el desafío que acaba de comenzar y en la posibilidad de encontrar en Florencia un escenario favorable para su desarrollo.

Franco Mastantuono presentado en Fiorentina Fiorentina oficial

La elección de Fiorentina, según explicó, estuvo relacionada principalmente con la propuesta deportiva que recibió. “La Fiorentina me planteó un proyecto muy interesante, que me permitirá seguir creciendo en mi carrera”, sostuvo. La posibilidad de sumar protagonismo y continuar su evolución resultó determinante para inclinarse por el fútbol italiano.

El cambio también representa la llegada a una liga que despertaba su interés desde hacía tiempo. “El fútbol italiano es un fútbol muy importante, siempre me hubiese gustado jugar en Italia, espero que me ayude a crecer como jugador y a tener un buen año”, manifestó Mastantuono.

Su objetivo inmediato pasa por recuperar comodidad dentro de la cancha. “Es un momento importante para mí, para sentirme cómodo jugando al fútbol”, afirmó. En ese sentido, evitó fijarse números o establecer metas individuales concretas antes del comienzo de esta nueva etapa. “No voy a prometer cosas, tengo que hacer lo que tengo que hacer y dejar todo dentro de la cancha, no me voy a poner límites, voy a tratar de ayudar al equipo”, señaló.

"Sono molto contento della scelta che ho fatto."

Franco Mastantuono. 🎙️ pic.twitter.com/cqChb2mIBc — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 20, 2026

Mastantuono también dejó en claro cuál es el sector en el que considera que puede ofrecer su mejor versión. Al ser consultado sobre su posición preferida, respondió: “Lo importante es ayudar al equipo, pero yo me siento más cómodo en la zona ofensiva”. Más allá de esa preferencia, remarcó que su prioridad será adaptarse a las necesidades del conjunto.

Las primeras impresiones sobre sus nuevos compañeros también resultaron positivas. “Es un equipo muy interesante, lindo para ver esta temporada, con jugadores de mucha calidad que, sinceramente, me sorprendieron un montón”, destacó. Esa valoración se sumó al proyecto que le habían presentado antes de concretar su llegada y que terminó por convencerlo de continuar su carrera en Florencia.

En la conferencia también apareció otro joven argentino que desarrolla su carrera en Italia: Nicolás Paz. Mastantuono contó que no conversó recientemente con el futbolista de Como, aunque recordó que compartieron la selección argentina y destacó su recorrido. “Con Nico no hablé, aunque fui compañero en la selección y seguimos su trayectoria, lo ha hecho muy bien en el Como. No me comparo con ningún jugador, simplemente intento ayudar al equipo a conseguir los objetivos”, expresó.

Mastantuono ya sumó sus primeros minutos con Fiorentina durante un partido de Copa Italia ante Benevento, jugando 32 minutos

La historia argentina de Fiorentina ocupó, además, un lugar especial durante la presentación. El nombre inevitable fue el de Gabriel Batistuta, uno de los grandes símbolos de la institución y una referencia que Mastantuono conoce antes de iniciar su propio recorrido con la camiseta viola. “Uno de los máximos referentes de este club es Batistuta, una leyenda de la Fiorentina. He hablado con los argentinos que han jugado en este equipo y me han hablado maravillas, eso me ayudó a toma la decisión. Me encantaría formar parte de la historia del club”, afirmó el exjugador de River y Real Madrid.