Gabriel Milito, el DT de Mineiro, tras eliminar a River: “El fútbol brasileño es el más competitivo de América”

Finalmente, River pagó cara la caída por 3 a 0 en la ida de la semifinal, y al no pasar del 0 a 0 contra Atlético Mineiro en el Monumental no accedió a la final de la Copa Libertadores 2024. Si bien mostró otra imagen y fue a buscar el triunfo desde el comienzo, el equipo dirigido millonario se encontró con un rival muy bien parado al que no logró vulnerar.

Gabriel Milito, el entrenador del club brasileño, fue incluido en los festejos por sus dirigidos, y después del partido declaró: “Estamos con la emoción a flor de piel. Trabajamos para esto y por suerte conseguimos nuestro sueño. Esto sigue, si queremos ir por la gloria de verdad”, aludió a la definición del torneo, que Mineiro protagonizará dentro de un mes, el sábado 30 de noviembre, en el mismo estadio donde consiguió el pase, el Monumental.

“Lo hemos hecho muy bien; River te somete mucho cuando juega de local. Estábamos preparados. Quizás necesitábamos un poco más de posesión, pero era una semifinal. Así y todo tuvimos una situación muy clara en el primer tiempo y otra en el segundo. Después, obvio, ellos quisieron buscar el gol y nos metieron”, consideró el director técnico argentino. “Ahí apareció la personalidad de nosotros para mantener el 0 a 0 e intentar meter un contraataque. Ése fue el partido. En los momentos en los que el equipo no estaba tan fuerte defensivamente hemos decidido esperar un poco más, pero sin renunciar a atacar cuando teníamos la pelota”, agregó el director técnico que venció cuatro veces a River sobre once encuentros (cinco derrotas y tres empates).

El ex preparador de Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata e Independiente puso el mérito por la clasificación únicamente en sus jugadores y dijo poseer la ventaja de contar con futbolistas muy buenos. “Eso hace que mi tarea sea más sencilla. Tienen ganas de ganar y comprenden cómo hay que competir. Al final, vamos construyendo esto entre todos, que no es tan fácil”, indicó. Y añadió: “Cuando llegué, el equipo era bueno atacando y defendiendo, pero con el paso de la temporada hay bajas y lesionados, y uno tiene que acostumbrarse a los momentos”.

Milito tuvo una mirada más allá de la coyuntura. Una reflexión sobre esto de que los clubes brasileños vengan, desde hace años, eliminado a los argentinos por las copas internacionales. Él es un argentino que dirige en Brasil. Conoce bien lo que pasa en cada país. “El fútbol brasileño es el más competitivo de toda América, para mí. Porque no hay dos, tres, cuatro equipos. Hay diez, doce equipos muy, muy buenos. Pero muy buenos. Eso hace que la liga sea muy competitiva. No pasa en ningún otro lado. Diría, casi, que en el mundo. Porque en Inglaterra hay cinco o seis equipos fuertes, en España hay tres o cuatro equipos muy fuertes, pero en Brasil hay diez, o doce, equipos fuertes, con mucha historia, con presupuestos mayores a los del fútbol argentino. Eso permite traer jugadores, o sostenerlos más tiempo. Es muy diferente”, analizó.

Una estadística es nítida al respecto: si este miércoles Botafogo consiguiere lo que tiene muy mano, el segundo pase a la final (goleó por 5-0 a Peñarol en la ida), los clubes brasileños habrán ocupado 10 de las 12 plazas en las últimas seis definiciones de Copa Libertadores. Una superioridad abrumadora, ya no solamente sobre Argentina (consiguió los otros dos cupos, vía River en 2019 y Boca en 2023), sino también sobre el resto del subcontinente.

El enojo de Rodrigo Battaglia por los incidentes previos

Durante las horas previas al encuentro en el Monumental, y luego del show que el delantero Deyverson protagonizó en el partido de ida en Belo Horizonte, hinchas de River le dieron una cálida bienvenida a Mineiro: tiraron fuegos artificiales frente al hotel donde se alojaron los visitantes y generaron incidentes mientras el ómnibus trasladaba al plantel de Mineiro al estadio.

Al respecto, Rodrigo Battaglia, uno de los jugadores argentinos del equipo brasileño (los otros son Fausto Vera y Renzo Saravia), mostró su descontento: “Pasaron cosas que –ahora que terminó el partido puedo decirlo– no tienen que pasar más. Al final, siempre somos noticia por cosas malas. Estaría bueno que a veces fuera por cosas buenas”. Ciertamente, hubo varios micros, incluidos los de público del Galo, atacados con piedras. En algunos casos muy grandes, como lo mostraron agujeros importantes en los vidrios y cristales astillados. El exjugador de Huracán detalló: “Nos demoraron un poco el ómnibus, pero ya está. Vinimos acá con mucha humildad y trabajo, con respeto por el rival, y ahora estamos muy felices de estar en la final”.

El defensor argentino Rodrigo Battaglia fue los más destacados de Mineiro en la serie contra River; venía de otra eliminación en perjuicio de un club compatriota, la sufrida por San Lorenzo en la etapa de octavos de final. DOUGLAS MAGNO - AFP

El defensor fue de los mejores en la suma de los dos partidos. “Fue un partido durísimo y difícil, pero sabíamos que iba a ser así. Por suerte no recibimos goles. Ahora, dentro de unos días, volveremos a este estadio. Hay que agradecer a la gente que vino a apoyar y reconocer a River porque hizo un gran partido. Nosotros también hicimos nuestro plan de juego. Estoy muy contento de que estemos en la final”, concluyó.

