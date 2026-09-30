Gales vs. Noruega por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Gales y Noruega correspondiente al grupo A4 de la Liga de Naciones se disputará este jueves 1 de octubre a las 15.45 h en el Cardiff City Stadium, ubicado en la ciudad de Cardiff.

El momento de los equipos

Ambas selecciones llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras caer en sus presentaciones previas. Gales arriba tras haber sufrido una derrota por 2-0 frente a Dinamarca, mientras que Noruega llega luego de perder 2-1 ante Portugal en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento en el Cardiff City Stadium se presenta como una oportunidad para que ambos combinados reacomoden sus estadísticas dentro del grupo A4. La paridad mostrada por ambos conjuntos en la etapa inicial del torneo sugiere un partido cerrado donde la efectividad en las áreas será determinante para definir el marcador final.

Lo que está en juego

Sumar de a tres es fundamental para ambos equipos en sus aspiraciones dentro de la fase de grupos. Una victoria permitiría al ganador escalar posiciones en la tabla y mantenerse competitivo en la lucha por avanzar en la Liga de Naciones, mientras que una nueva caída complicaría las posibilidades de clasificación de cara a los próximos compromisos del certamen.