Gales vs. Portugal por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Gales y Portugal correspondiente al grupo A4 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este martes 17 de noviembre a las 16.45 h en el Cardiff City Stadium, ubicado en la ciudad de Cardiff.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras resultados adversos en la fecha anterior. Gales viene de perder ante Noruega por 3-1, mientras que Portugal también cayó derrotado frente a Dinamarca por un marcador de 4-1.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de los dos equipos ha sido irregular, marcado por las derrotas sufridas en sus últimas presentaciones. Este enfrentamiento representa una oportunidad para reponerse dentro de la zona A4 del certamen continental.

Lo que está en juego

El resultado final del encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la fase de grupos. Tras los tropiezos previos contra Noruega y Dinamarca respectivamente, tanto Gales como Portugal buscarán cerrar su participación en esta instancia con una victoria que les permita recuperar confianza en la competencia.