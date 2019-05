"El final del año va a ser un punto clave. Esto es algo que genera búsquedas permanentes y uno no sabe hasta cuando va a buscar", dijo Gallardo Fuente: FotoBAIRES

Dos personas se bajan del carrito que traslada a los protagonistas desde el vestuario a la sala de conferencias. Uno viste de traje y zapatos negros lustrados a más no poder. El otro viste de campera deportiva, short, medias largas y chancletas. Uno tiene 43 años. El otro tiene 37. Uno estira sus conceptos, los piensa y los ejecuta con claridad y precisión. El otro replica con emoción, pero es más directo. Uno es Marcelo Gallardo , el capitán del barco. El otro es Leonardo Ponzio , el referente más ejemplar. Con sus diferencias, ambos se funden en una emoción difícil de contener: ninguno de los dos puede evitar demostrar sus sentimientos, con miradas cómplices, ojos vidriados y sonrisas de orgullo tras conquistar la Recopa Sudamericana , el décimo título del ciclo.

Gallardo y Ponzio vivieron todo juntos en River, al punto tal que Leo es el único futbolista que queda vigente de aquel primer equipo que deslumbró en el segundo semestre de 2014. Y sigue siendo la bandera, la voz de mando dentro del vestuario de un grupo humano que se respalda en su trabajo y su experiencia. "Si yo me llego a ir, Ponzio se irá conmigo. Iniciamos esto los dos juntos y no sé cuanto más nos queda", disparó el Muñeco, después de una declaración inicial que dejó una fuerte incógnita, posteriormente aclarada.

"¿Qué viene ahora?", le consultaron al DT, que respondió: "Ahora nos toca descansar, los jugadores merecen eso. Fue muy duro el año para nosotros, no pudimos descansar, entre el cierre del año pasado, con pocas vacaciones y la necesidad de cambiar rápido el chip. tan es así que los primeros tres partidos nos mostraron lo que nos costó. Ahora hay que desconectarse, descansar, poner la cabeza en blanco y llenarse de energía para reencontrarnos y enfrentar el segundo semestre. El final de año va a ser un punto clave, porque más no puedo pedir y más no puedo generar. uno se pregunta hasta dónde vamos a seguir insistiendo. Esto es algo que genera búsquedas permanentes y uno no sabe hasta cuándo va a buscar. Hay momentos. a fin de año evaluaremos nuevamente".

El discurso sonaba a despedida, pero, conociendo la metodología de Gallardo, un entrenador que renueva desafíos constantemente y cada fin de año hace un balance para saber en qué lugar se encuentra, sus palabras coincidían con su accionar desde que asumió el 6 de junio de 2014. Y eso mismo replicó cuando lo volvieron a consultar sobre su futuro.

"Nooo, no lo dije con esa intención. Los hinchas ya saben... hace cinco años estoy, si todavía no me conocen... ja. Vamos a seguir aportando lo nuestro para adelante, porque entendemos en el lugar donde estamos. Esto requiere y merece muchísima dedicación y energía. Cuando en algún momento sepamos que ya no lo tenemos, se dará, pero de una manera muy natural. No porque estemos ahora generando una situación para poner arriba de la mesa, es natural", aclaró el Muñeco, para evitar futuros análisis de su primera declaración.

Sin detenerse en estadísticas o hitos personales, el DT más exitoso de la historia de River con diez títulos optó por la mesura al hablar del récord conseguido: "Es muy difícil medir esas situaciones individuales cuando represento a una institución tan grande, con una historia tan rica. Me siento un privilegiado de estar acá, tengo felicidad de poder comandar este barco que hace cinco años arrancó y nos sigue llevando para adelante y nos ha dado muchísimas alegrías. Se naturaliza quizás algo que es bastante complejo y que se dio en cinco años de gestión. Yo siento que represento una rica historia y ninguna persona va a estar arriba de River institución, nadie va a ser más de lo que representa el club. Me considero parte, como cada uno de los jugadores se siente y representa a este glorioso club".

A su vez, Gallardo y Ponzio coincidieron en que el instante más glorioso de su ciclo en la institución fue el pitazo final de la definición ante Boca de la última Copa Libertadores en Madrid, pero el entrenador destacó la importancia de haber conseguido anoche la Recopa y la valoración que le dieron los 66 mil hinchas que colmaron el Monumental: es el alimento a futuro para su equipo.

"El hincha entiende cuáles son los momentos de la historia del club. Y sabe que tuvimos que resurgir. y se logró con una fuerza y una potencia enorme. Es muy difícil ganar tanto. yo dije que nada iba a superar lo que pasó en Madrid. Para el hincha nada va a superar eso, pero hoy lo festejo dándole una validez porque es alimento, porque nos retroalimentamos permanente de eso. Y eso es lo bueno, que no se festejo como una copita más, se festejo con la importancia que tenía, contra un rival durísimo y perdiendo. volvemos a demostrar que estamos a la altura", consideró el Muñeco, y cerró con un concepto de su plantel.

"Es un conjunto de cosas que hace que en este tipo de partidos, este equipo saque a relucir muchísimas cosas que tiene. Si me tengo que quedar con algo, creo que los jugadores tienen un don especial para estas instancias, una mentalidad ganadora, una identificación con su público, que los representa como equipo. Es muy difícil evaluar individualidades, cuando uno ve cómo se brindan los jugadores ante un rival difícil y ve la valentía de ir e ir sin importar cómo ni cuándo iba a llegar el gol de la tranquilidad. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, de la calidad humana y de como se brindan ante cada partido. Representan al hincha de una manera increíble", cerró Gallardo.