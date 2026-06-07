Ganó Croacia con un gol de su “enmascarado inoxidable” y empataron dos selecciones que serán protagonistas en el Mundial

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y su inicio se palpita mucho más con los amistosos que le están dando un cierre a la preparación. En una jornada con varios partidos, Croacia le ganó a Eslovenia. En el duelo entre los balcánicos, el interminable Luka Modric marcó para su equipo, aunque la igualdad parcial llegó por un increíble error de una de las promesas croatas. Finalmente, lo ganó en una de las últimas jugadas. Además, en otro de los duelos entre dos equipos que serán protagonistas en la Copa del Mundo, Marruecos y Noruega igualaron en New Jersey.

La selección de Croacia se despidió de su gente con una victoria ante Eslovenia por 2 a 1. El duelo, que se disputó en el estadio Varteks, de la ciudad de Varazdin, lo empezó ganando el equipo local. A los cinco minutos de la segunda parte, la acción comenzó por el sector izquierdo: Ivan Perisic trasladó la pelota y envió un centro a la altura de la medialuna, allí estaba Luka Modric, que controló de derecha y acomodó la pelota contra el segundo palo del arquero Jan Oblak.

Fue el tanto número 29 en 198 presencias con su selección para el futbolista de 40 años que jugó con una máscara para protegerse de la fractura de pómulo que sufrió el pasado 27 de abril, en un duelo de la Serie A con Milan ante Juventus. El futbolista disputará su quinta copa del mundo. Además, la apertura del marcador llegó tras una gran combinación entre dos jugadores de mucha jerarquía y presencia en Croacia, que se suman a los experimentados Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Mario Pasalic y al arquero Dominik Livakovic. Todos tendrán presencia en la Copa del Mundo que comenzará el próximo jueves.

NO HACE FALTA POTENCIA CUANDO HAY MAGIA. Luka Modric mató la pelota y luego, desde afuera del área, la colocó con un pase a la red para el 1-0 de Croacia ante Eslovenia. Showtime... ⭐🇭🇷



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PlbKy60kCC — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Con un duelo que se disputaba con claro ritmo de amistoso, Eslovenia, que no estará en la copa del mundo, llegó al empate, pero fue a través de un error por parte de un jugador de la selección local. Martin Baturina, mediocampista de Como y una de las promesas de la selección de Croacia, quiso darle un pase atrás a un compañero. Sin embargo, lo dejó mano a mano a Andraz Sporar. El atacante enfrentó a Livakovic y definió para poner el empate 1 a 1, a los 38 minutos.

Todo parecía que finalizaba en empate en el estadio Varteks, pero los de Zlatko Dalić lograron un triunfo agónico. Josko Gvardiol envió un centro desde la izquierda; ni Nikola Vlasic ni Igor Matanovic pudieron controlar el envío, pero Josip Stanisic la bajó de cabeza y Mario Pasalic se la acomodó para romperle el arco a Oblak y marcar el 2 a 1 a los 46 con un fuerte disparo que dio en el travesaño y se metió.

Fue triunfo de Croacia, que estará presente en el Mundial y formará parte del grupo L. Su debut será ante Inglaterra el próximo 17 de junio; su segundo partido será frente a Panamá, el 23/6 y cerrará la zona ante Ghana el 27 de este mismo mes.

NO... ¿¡PARA QUÉ TE TRAJE!? Baturina cometió un GRAVE ERROR con su pase atrás, se la regaló a Sporar y el delantero no falló en el mano a mano ante Livakovic para marcar el 1-1 de Eslovenia ante Croacia.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1Ry2jzabkS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Marruecos y Noruega empataron 1 a 1 en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey. En un choque de dos selecciones que serán protagonistas en el Mundial, se observó el plus de que ambos jugaron con mayoría de titulares.

Lo empezó ganando el equipo africano. Se disputaban 8 minutos y Abde Ezzalzouli trasladó durante muchos metros la pelota al pie sobre la banda izquierda; ala altura del vértice del área grande, enganchó hacia el medio y lo vio entrar a Brahim Diaz: el futbolista de Real Madrid controló la pelota con la derecha y con la misma pierna colocó el remate contra el palo. Así estableció el 1 a 0.

¡GOL DE MARRUECOS! Brahim Díaz anotó a los 8 minutos del primer tiempo el 1-0 ante Noruega en un amistoso en Estados Unidos. pic.twitter.com/yUieDQhLCd — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

La selección marroquí tuvo entre los iniciales a al arquero Yassine Bono y a futbolistas como Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi y el autor de gol Brahim Diaz. Todos estarán en la copa del mundo y se preparan para afrontar el grupo C en el que debutarán contra Brasil el próximo sábado. Además, se medirán por la misma zona ante Escocia y Haití.

Pero Noruega pudo lograr el empate. La igualdad llegó a los 30 de la segunda etapa y fue por la asistencia de Oscar Bobb, jugador de Manchester City, a Martin Odegaard. El mediocampista de Arsenal recibió y, de primera, le pegó de zurda para vencer a Bono y poner el 1 a 1.

¡EMPATÓ NORUEGA!



A los 75´, Odegaard marcó este gol ante #Marruecos, en el marco de un encuentro amistoso antes del #Mundial. pic.twitter.com/viggZsh9hd — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

La selección europea también tuvo desde el inicio jugadores que serán titulares durante la copa del mundo como Erling Haaland y Alexander Sorloth. Los nórdicos compartirán el grupo I con Irak, selección contra la que tendrán su presentación, Senegal y Francia.

Finalmente, el duelo entre las dos selecciones que serán protagonistas en el Mundial terminó igualado 1 a 1 y sólo aguardan por sus respectivos debuts.