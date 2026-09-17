Ganó su primera copa ante Sporting meses atrás y ahora tuvo su debut continental con un triunfo histórico

“¡Listo! ¡Qué página tan hermosa en esta historia!”. Así tituló el diario portugués A Bola apenas terminó el partido en Noruega. La frase resume una sucesión de acontecimientos difíciles de imaginar hace apenas unos meses. União Torreense, un club de segunda división que lleva 34 años fuera de la máxima categoría de Portugal, debutó este jueves en una competencia europea y venció 2-1 como visitante a Lillestrom. Lo hizo ante poco más de 30 hinchas que recorrieron unos 3400 kilómetros desde Torres Vedras y después de resistir los últimos minutos con diez jugadores.

No fue simplemente la primera victoria internacional. Antes de este 17 de septiembre, Torreense nunca había disputado un partido continental en sus casi 110 años de existencia. Es el único equipo de una segunda división que participa en esta edición de la Europa League y se convirtió en el 28° club portugués que compite en UEFA.

Fundado el 1° de mayo de 1917 en Torres Vedras, unos 50 kilómetros al norte de Lisboa, Sport Clube União Torreense tuvo solo seis temporadas en Primeira Liga. Sus mejores campañas fueron precisamente las dos primeras, consiguiendo séptimos puestos en 1955/56 y 1956/57, y su última aparición ocurrió en 1991/92. También llegó a la final de la Taça de Portugal -torneo equivalente a la Copa Argentina- en 1956, cuando perdió 2-0 ante Porto.

Siete décadas después de aquella definición, regresó al partido decisivo. El 24 de mayo de 2026 enfrentó a Sporting por la copa. La diferencia entre ambos quedaba expuesta incluso fuera de la cancha: el plantel de Torreense tiene actualmente una valoración de 19,285 millones de euros, mientras que el de Sporting alcanza los 378,7 millones. Casi 20 veces más.

El festejo del plantel de Torreense con el trofeo y los hinchas, tras vencer a Sporting en el estadio Nacional SOPA Images - LightRocket

Torreense ganó igual. Se puso en ventaja rápidamente, a los cuatro minutos, pero Sporting empató a los 54. Pero, el pequeño equipo dirigido por Luís Tralhão resistió hasta el tiempo suplementario y, cuando faltaban siete minutos, y con un hombre más por la expulsión en el rival, el caboverdiano Stopira, surgido en el rival, convirtió de penal el 2-1 definitivo. Así consiguió el primer trofeo de primera división en su historia, y se transformó en el primer club de la segunda división portuguesa que conquistó la competencia.

Aquella tarde en el estadio Nacional de Jamor cambió de golpe la escala de sus desafíos. La copa le concedió una plaza en la fase de liga de la Europa League y llevó a un equipo que desde 2022 compite en el segundo escalón hacia un calendario que también incluye a Sunderland, Ferencvaros, Celtic, Real Sociedad, Lech Poznan y Olympiakos. Como otra referencia de las distancias económicas, Benfica, otro representante portugués en el certamen, posee un plantel valuado en 374,05 millones de euros.

Estadio Manuel Marqués, donde hace como local, en la localidad de Torres Vedras torreense.com

Ni siquiera dentro de Torreense escondían esas diferencias antes del estreno. “Los especialistas van diciendo que Torreense puede no hacer ningún punto, defendiendo esa idea por la diferencia entre los equipos en competencia, por lo que, ante eso, todo lo que venga es ganancia”, había reconocido André Sabino, director deportivo de la SAD, para el periódico A Bola. La cuenta tardó apenas un partido en dejar de estar en cero.

Porque Torreense no viajó a Noruega solo para participar. A los 23 minutos, el portugués David Bruno envió un centro y el español Alejandro Alfaro apareció libre para cabecear. Fue el primer gol europeo en la historia del club.

¡HACEN HISTORIA! Gracias a este cabezazo de Álex Alfaro, Torreense (equipo de 2° división de Portugal que se consagró en la Taça y clasificó a la #UEL) se puso 1-0 arriba en el marcador sobre Lillestrom.



📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xGbeWF7DXl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2026

El segundo golpe llegó apenas después del descanso. A los 49, el español Javi Vázquez asistió a su compatriota Manuel Pozo, que convirtió el 2-0. El debut parecía encaminarse hacia un desenlace tranquilo hasta que Lillestrom reaccionó. Thomas Olsen descontó a los 79 y, seis minutos después, el alemán Nuha Jatta recibió su segunda tarjeta amarilla. Torreense quedó con diez y todavía debía defender la ventaja.

Entonces comenzó otro partido. Lillestrom cargó sobre el área, mandó incluso a su arquero a buscar el empate en un córner y tuvo una última oportunidad con un remate que pasó cerca del travesaño. Torreense resistió hasta el quinto minuto adicionado y el silbato final confirmó sus primeros tres puntos en Europa, en la misma noche de su estreno.

El capitán Vázquez, autor de la asistencia del segundo gol, puso en palabras el significado de la noche. “Para nosotros, es algo histórico jugar este tipo de partido, y demostramos que no vinimos a pasear, vinimos a competir, a demostrar que hay un nivel muy alto de fútbol en Portugal, y eso es lo que queríamos hacer. Fue el comienzo de esta hermosa historia que tenemos por delante”, expresó a DAZN. El defensor español también destacó el acompañamiento de los hinchas que llegaron hasta Noruega: “Empezar esta competición con un triunfo, fuera de casa y con nuestros aficionados que nos acompañaron, es un gran orgullo”.

El contraste explica el tamaño del salto. En 2021/22, Torreense fue campeón de Liga 3 y ascendió al segundo escalón. Cuatro años después derrotó a Sporting, levantó por primera vez la Taça de Portugal y consiguió un pasaje continental que nunca había obtenido en más de un siglo de vida. Menos de cuatro meses después de aquella final, volvió a romper otra frontera.

EL festejo de Manuel Pozo Guerrero, tras marcar el segundo gol de la noche en Noruega Stian Lysberg Solum - NTB

A Bola escribió después del encuentro que ya hacía falta “un nuevo nombre para la ‘historia’ de Torreense”. La Europa League recién comienza y el calendario todavía guarda rivales de una dimensión económica y deportiva muy superior. Su próximo partido de la fase liga será ante nada menos que un equipo de la Premier, Sunderland, el 15 de octubre, en condición de local. Pero el club de Torres Vedras ya consiguió algo que no había logrado ni siquiera durante sus seis temporadas en la máxima categoría: jugar en Europa. Y necesitó apenas 90 minutos para ganar allí.