Garnacho recibió burlas en Aston Villa, Buendía hizo otro gol y qué puede pasar con el futuro de Dibu Martínez

“Un comienzo de pesadilla en su nuevo equipo”, se lee en la crónica del Daily Mail sobre la participación de Alejandro Garnacho en dos amistosos de pretemporada de Aston Villa. El delantero, que nació en España pero decidió representar a la selección argentina, se incorporó al club de Birmingham en el reciente mercado de pases, en préstamo desde Chelsea, con una obligación de compra por 50 millones de euros en caso de cumplir objetivos fácilmente alcanzables, que no se hicieron públicos.

El delantero, de 22 años, busca relanzar una carrera que despuntó como muy promisoria en Manchester United, donde se estancó a partir de diferencias y desencuentros con el entrenador Ruben Amorim. La escala en Chelsea tampoco le ayudó para levantar el nivel y ser considerado por Lionel Scaloni para quedar en el plantel definitivo para el Mundial 2026, más allá de que integró la pre-lista de 55 convocados. Su escaso aporte en la Copa América 2024 y el inestable rendimiento en el club lo fueron alejando de la selección. En Chelsea sumó 24 presencias por la Premier League, con solo un gol y tres asistencias.

El gol de Buendía

📹 El GOL de Emiliano Buendía en el amistoso del Aston Villa durante su gira en Tailandia https://t.co/cWaeD80VR8 pic.twitter.com/xHMy0prEaR — ELNINE (@ElNineES) August 4, 2026

Quien sigue creyendo firmemente en sus condiciones es Unai Emery, el director técnico de Aston Villa que pidió por su contratación. Ahora Garnacho debe devolver esa confianza, aunque los pasos iniciales no son los más estimulantes, si bien es prematuro para sacar conclusiones, que surgirán a medida que avancen las competencias oficiales. En su primer compromiso, Aston Villa, campeón de la Europa League, se medirá el miércoles próximo con Paris Saint Germain -retuvo el título la Champions League- por la Supercopa de Europa.

De gira con Aston Villa por Indonesia y Tailandia, Garnacho disputó el sábado los 90 minutos en el 3-1 sobre Indonesia All Stars, sin marcar goles ni dar asistencia. Este martes, en el triunfo 3-1 frente a Pathum United, el balance para Garnacho fue negativo. Una acción aislada, de desentendimiento con sus nuevos compañeros, enseguida se hizo viral y generó un montón de comentarios burlones y despectivos.

El insólito pase de Garnacho

Aston Villa don't know what they did for us by taking Garnacho 🥹🥹 pic.twitter.com/kBSh5o6KFv — CfcNiel (@CfcNiel) August 4, 2026

Tras recibir una pelota dentro del área, Garnacho giró y dio un pase hacia nadie, imaginando que un compañero haría la diagonal, como lo indicó su posterior gesto con los brazos. El amistoso terminó pronto para el extremo, que debió ser reemplazado por una lesión a los 43 minutos del primer tiempo. Tras ser atendido, se retiró con gesto de preocupación. Se desconoce si podrá estar en el amistoso frente a Bayern Munich, el próximo viernes.

Varios hinchas de Manchester United, que no guardan un buen recuerdo del paso de Garnacho, dejaron en un foro varios comentarios sarcásticos sobre la asistencia fallida. “Este chico no tiene remedio. Después del Aston Villa, no estoy seguro de que tenga futuro si no demuestra su valía aquí”, fue uno de los posts. Otro: “¡Hasta sus compañeros de equipo no se lo creen! ¿Qué está haciendo?”.

Luego se fueron sumando: “La forma en que Garnacho toma las decisiones en los pases es cómica”. “Garnacho incluso hizo reír y confundir al comentarista. ¿A quién iba dirigido ese pase?”. “La confianza lo es todo en el fútbol. Ahora mismo, Garnacho parece una sombra de lo que fue”. “El pase es una cosa, pero su principal problema es que inmediatamente culpa a quienes le rodean. Es y siempre será una plaga para cualquier vestuario en el que esté”.

Emiliano Buendía controla la pelota durante el amistoso en Tailandia Dita Alangkara - AP

En cambio, Emiliano Buendía se mantiene como una de las piezas consolidadas de Aston Villa. El marplatense marcó el primer gol con un derechazo cruzado. También había convertido contra Indonesia All Stars.

En los próximos días se incorporará Emiliano Martínez, de vacaciones tras la final del Mundial. Caída la posibilidad de una transferencia a Juventus por desacuerdo económico entre los clubes por el pase, Dibu está dispuesto a comenzar su séptima temporada en Aston Villa. Hace un año tuvo la intención de emigrar ante el interés que había mostrado Manchester United, que finalmente no estuvo dispuesto a pagar lo exigido por el club Villano. Dibu se había despedido de los hinchas, pero continuó y fue importante en la conquista de la Europa League. Aston Villa vuelve a disputar la Champions League, una motivación más para que el arquero de la selección argentina no fuerce una salida, hasta tanto no aparezca una oferta irresistible para él y el club, posibilidad que por ahora no se vislumbra.