Gastón “Chila” Gómez y su gran chance en Racing: de aquel debut con 15 años en la liga marplatense a sentirse titular durante todo un torneo

Más allá de los cinco nombres nuevos que llegaron en este mercado de pases (Edwin Cardona, Gabriel Hauche, Facundo Mura, Emiliano Insua y Jonathan Gómez), cuando Racing salga a la cancha el próximo domingo a las 17 ante Gimnasia, para estrenarse en este 2022, una de las mayores novedades del equipo de Fernando Gago estará en el arco . No se trata de una incorporación ni de una sorpresa, pero no deja de llamar la atención: con Gabriel Arias recuperándose de la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, Gastón Gómez será el arquero titular en el inicio del año.

Al Chila, que en marzo próximo cumplirá 26 años, ya le tocó vivir muchas situaciones en el fútbol. Las buenas: debutó en la primera de la liga marplatense, en Atlético de Mar del Plata, con apenas 15 años ; jugó con la Selección juvenil Sub 20 el torneo de L’Alcudia en 2014; tuvo su primera chance bajo los tres palos del arco académico en julio de 2017 en un partido de Copa Sudamericana y hasta se vistió de héroe en una definición por penales ante Boca, en la edición 2021 de la Copa de la Liga. También las malas: en 2019 sufrió una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla, estuvo más de tres años sin participar de un partido oficial y hasta sufrió ataques de pánico en ese período. En los casi cinco años que pasaron desde su debut sólo atajó 19 partidos. Le hicieron 16 goles y 7 veces terminó con la valla invicta.

Gastón Gómez, cuando todavía no era "Chila": con el buzo de Goycochea, en Mar del Plata. Gentileza

Cuando subió a Primera, en 2015, tenía por delante a Sebastián Saja, Nelson Ibáñez y Juan Musso. Nada menos. Luego, tras el retiro de Saja, llegó Agustín Orion. Desde aquel correcto debut en 2017 vio cómo la Academia contrató cinco jugadores para el puesto: Gabriel Arias, Carlos Olses, Javier García, Matías Ibáñez y Matías Tagliamonte. Desde mediados de 2018, Arias es el dueño del arco en la Academia. Es la figura y el capitán del equipo. El último 26 de noviembre, en la derrota por goleada ante River en el Monumental, el neuquino sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla. “Recibimos la mala noticia de tu lesión, Gabi. Sé lo que es pasar por ese momento y la importancia del apoyo de tus compañeros. Acá estamos para vos y esperamos que te recuperes pronto”, le escribió el marplatense a través de Instagram. Después de casi siete años de paciencia, a Gastón Gómez le llegó por fin la chance de encarar un torneo sabiendo que debajo de los tres palos estará él.

La definición por penales ante Boca

Más allá de la importancia que tiene Arias para Racing desde hace tres temporadas se sabe que con Gómez el arco académico estará bien cubierto. En estos amistosos de pretemporada, Chiqui (como también lo apodan desde Inferiores por su físico imponente) mostró seguridad con algunas atajadas. Y también su ductilidad para jugar con los pies, algo que le pide el entrenador Fernando Gago, aunque a veces el exceso de confianza le jugó una mala pasada en estas pruebas de pretemporada. Es que el número 25 llegó al arco casi de casualidad, por eso tiene buen manejo de la pelota. “En Atlético un día había faltado el arquero y yo era un poco el comodín del equipo. Faltaba alguno y me ponían de lo que sea. El técnico me preguntó si quería atajar, dije sí y no salí más del arco”, contó alguna vez al diario marplatense La Capital.

Gastón Gómez, otro arquero de las inferiores, en acción LA NACION

Además de sus buenas condiciones debajo de los tres palos, otra de las características principales de Gómez que le reconocen en el club desde que llegó a Avellaneda es su personalidad. Más allá de su parecido físico, también de ahí nace su apodo de “Chila”, en honor a José Luis Félix Chilavert, el histórico arquero de Vélez. En 2017, el paraguayo no dudó en darle su bendición: “Gómez va a ser de los mejores arqueros argentinos del futuro”. Gómez y Chilavert, incluso, hablaron algunas veces por teléfono: según contó el propio arquero de Racing, el excapitán de la selección paraguaya pidió su número y se puso en contacto para decirle lo mismo que había declarado: que tenía muchas condiciones y que iba a ser un gran arquero.

Parte de esa mentalidad ganadora la exhibió cuando tuvo su tarde soñada en Primera División. En la semifinal de la Copa de la Liga, después de un aburrido 0 a 0 en San Juan, fue el héroe en la definición por penales ante Boca: tras el fallo de Carlos Tevez, le contuvo el disparo a Diego “Pulpo” González. Le había tocado la chance porque Arias estaba afectado a la selección chilena. “A mis compañeros, en la semana, les dije que se nos iba a dar así. Me tenía toda la fe del mundo de que íbamos a pasar y presentía que iba a ser por penales. Finalmente se dio”, sostuvo el arquero tras el final del partido. Fueron sus días más felices en el fútbol: incluso se viralizaron las imágenes de su familia, todos vestidos con distintas ediciones del buzo número 25 de la Academia, festejando cada una de sus atajadas.

Semifinal de la Copa Liga Profesional 2021 entre Boca Juniors y Racing Club en San Juan. Gastón Gómez, arquero de Racing, le desvía el penal a Diego González Pool Argra - La Nación