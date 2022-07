Racing: Gabriel Arias y Gastón Gómez, la difícil elección de Fernando Gago en el arco de la Academia

El escritor uruguayo Eduardo Galeano alguna vez afirmó que el arquero siempre tiene la culpa. “Y si no la tiene, paga lo mismo”, publicó en El fútbol a sol y sombra. Algo parecido anda pensando Fernando Gago en estos días. El entrenador de Racing debe tomar una de las decisiones más difíciles en la corta carrera que lleva con el buzo de DT. Con Gabriel Arias ya recuperado de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en noviembre pasado, con dos partidos disputados en Reserva para sumar minutos, tiene que elegir si devolverle el lugar bajo los tres palos o sostener a Gastón “Chila” Gómez, que en estos diez meses cubrió la ausencia del arquero neuquino con jerarquía, templanza y muy buenas actuaciones.

Ninguno tiene la culpa, como escribió Galeano. Sin embargo, se sabe, en el arco hay lugar para uno solo. Y el otro deberá esperar su momento sentado en el banco. “Todavía le falta. Tiene que seguir en Reserva, es algo que ya teníamos planeado desde hacía un tiempo. Es para que agarre ritmo de competencia”, dijo Gago dos semanas atrás sobre Arias, después de que el ex Defensa y Justicia jugara su primer partido tras la lesión, ante Newell’s.

Luego de aquello, el capitán también participó del juego ante Central Córdoba de la semana pasada. Y ahora ya está en condiciones de sumarse al plantel profesional. Contra Tigre, este próximo domingo, aparecerá por primera vez en el año en la lista de concentrados. Aunque aún el técnico no lo confirmó, lo más probable es que sea suplente y que el titular sea Chila Gómez. ¿Y qué pasará después? Es una pregunta que por ahora no tiene respuesta.

Atajadas de Arias en Racing

Antes de su grave lesión en el Monumental, el 25 de noviembre pasado, en la derrota por 4 a 0 ante River, Arias era el jugador más importante que tenía Racing. Arribado en 2018 con poco renombre desde Unión La Calera de Chile se ganó el cariño de los hinchas con grandes actuaciones. Clave en el título que ganó la Academia en 2018/19, su rendimiento siempre fue en ascenso y se transformó en uno de los mejores arqueros de América. Si hasta el mítico delantero brasileño Ronaldo lo eligió en su 11 ideal de la Libertadores 2020.

Pese a su perfil bajo se convirtió en uno de los jugadores más queridos: el buzo verde de arquero que usa Arias se volvió parte del ambiente que se genera en el Cilindro cuando Racing juega como local. Además de su rendimiento debajo de los tres palos es el capitán del equipo y un líder con ascendencia en el vestuario.

Atajada de Arias ante Marcelo Weigandt, de Boca Juniors Nahuel Ventura - POOL ARGRA

Tan meritorio fue lo hecho por “Chila” Gómez en estos diez meses de titularidad que incluso con todo ese currículum de Arias, el arco seguirá siendo suyo al menos por esta fecha. Con 26 años, el marplatense tiene 50 partidos en Primera y 24 de esos los terminó con valla invicta, un dato que resume sus buenas presentaciones. El marplatense había tenido su debut en 2017, cuando el entonces arquero titular Juan Musso sufrió una lesión. También cumplió. Y esperó con paciencia que le vuelva a tocar su chance. Le llegó tras la lesión de Arias. Y gracias al respaldo de Gago, que decidió apostar por él y no salir en busca de refuerzos . A lo largo de este 2022 rindió incluso por encima de las expectativas.

Atajadas de Chila Gómez en la Academia

Como un guiño del destino, justo en la semana que Gago debe decidir si “Chila” continúa como el dueño del arco o le devuelve el puesto al capitán Arias, Sergio “Chiquito” Romero se entrena como jugador libre en el Predio Tita mientras decide cuál será su futuro. Con sus matices, tres nombres de peso en la mitad celeste y blanca de Avellaneda. Lo de el exarquero de la selección, sin embargo, tiene más que ver con el pasado y con el futuro que con el presente.

“Este predio, este club es parte de mi vida. Antes teníamos tierra, ahora los chicos tienen césped. Estoy en la última etapa de rehabilitación que me tuve que hacer una limpieza de rodilla. Estoy trabajando con los kinesiólogos de AFA y ahora el club me abrió las puertas para entrenar. En una semana tengo el alta y ahora vamos a ver qué pasa. Tengo muchas ofertas. Descarté tres de Arabia pero la familia quiere volver a Europa”, aseguró Romero este jueves en una entrevista con TyCSports, en la que también aportó su visión del arco académico: “Racing tiene tres muy buenos arqueros y sería una pena muy grande taparle el lugar a alguno. Chila lo está haciendo muy bien. Me tocó venir cuando ganamos el clásico, aunque siempre lo miro desde casa, y el arco de Racing hoy está muy bien. Si el club me necesita voy a estar dispuesto el día de mañana a volver”.

Gastón Gómez le ataja el penal a Diego González, por la semifinal de la Copa Liga Profesional 2021 entre Boca Juniors y Racing Club en San Juan. Pool Argra - La Nación

La relación entre Arias y Gómez es muy buena. Incluso se han cruzado bromas y mensajes públicos en las redes sociales. A partir de esa semana deberán competir por un puesto único. La duda pasa por cómo puede reaccionar “Chila” con Arias en el banco de suplentes. A lo largo de estos 42 partidos que acumula como DT de Racing,